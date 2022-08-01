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Метеопредупреждение от МЧС и «оранжевый» уровень опасности: на Петербург надвигаются сильные дожди

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В ближайшие два дня в Петербурге ожидают ухудшения погодных условий. Такое предупреждение сделали в главном управлении МЧС России по городу. А еще Смольный объявил «оранжевый» уровень опасности из-за дождя.

Duet PandG / Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 1 и 2 августа в Петербурге местами ожидаются очень сильные дожди. А Росгидрометцентр сообщает, с 21 часа 1 августа до 09 часов 2 августа в Петербурге будет действовать «оранжевый» уровень погодной опасности из-за сильного дождя.

«Оранжевый» уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий. Водителей просят проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования личного транспорта из-за высокого риска ДТП. Особую осторожность необходимо также проявлять пешеходам

Однако, по прогнозу главного синоптика города Александра Колесова, ливни сохранятся ненадолго: «Лето продолжается, с середины недели погода улучшится, будет сухо, а в дневные часы ждем до 23–28 градусов тепла».

Сегодня температура воздуха в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24, на юго-западе региона до +13…+18. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

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