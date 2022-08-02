Дачный музей космонавтики и дом из телевизоров: 8 (самых!) диких достопримечательностей Ленобласти

Замок из радиаторов

Еще в конце 1980-е Вадим Цуриков вдохновился американским домом из использованных бутылок. Тогда он решил перегнать Америку и сделать собственный вариант апсайкл-дачи. В прошлом автор работал водителем аварийной службы и насобирал демонтированных радиаторов. Оказалось, их можно применять в качестве строительного материала. Почти все стены «замка» отделаны металлическими батареями. За годы дом разросся до целого комплекса. В 2007 году уже были: «балдежник», (банкетный зал), баня, три гаража, оранжереи, «греческий дворик» и «солярий». В прошлом году территория вместе с сооружениями продавалась всего за 1,5 миллиона рублей, а зимой 2022 года все находилось в запустении.

Где: СНТ «Приозерное» (садоводческий массив «Восход»), 1-я линия.