Дачный музей космонавтики и дом из телевизоров: 8 (самых!) диких достопримечательностей Ленобласти

Дом из руин дореволюционных усадеб Ораниенбаума, музей стимпанка и пирамида Хеопса: специально для «Собака.ru» искусствовед, автор телеграм-каналов «Клизма романтизма» и «Русский камамбер» Александр Семенов назвал 8 лучших архитектурных фриков Ленобласти. Лучше — вы нигде не найдете!
«Дом с шаром» или дачный музей космонавтики
Во времена начала покорения космоса архитектор-самоучка Олег Архипов решил сделать на своей даче музей космонавтики. Грандиозная идея столкнулась с реальностью: денег на ее воплощение не хватало. Работа продолжалась десятилетия. На стройке приходилось проявлять чудеса находчивости: в ход шли различный мусор, строительные отходы и прочие замысловатые вещи. В 1990-е в недостроенном строении случился пожар, а после — оно пришло в запустение. Осенью-зимой прошлого года обвалилась крыша вместе с самым узнаваемым элементом — бетонным шаром.
Где: поселок Высокоключевой, угол Пушкинской и Малороссийской улиц.
Башня-икосаэдр
Самым узнаваемым зданием и своеобразным символом Пупышево уже несколько лет является многогранная башня с невыясненным назначением. Предполагают, автор придумал ее, как каланчу или голубятню. Особо оригинальные местные жители подозревают связь с космосом и потусторонние элементы. Самая скучная версия — хозяин принялся сооружать беседку, но не смог остановиться.
Где: Пупышево, СНТ «Автомобилист» , 8-я линия.
Замок из радиаторов
Еще в конце 1980-е Вадим Цуриков вдохновился американским домом из использованных бутылок. Тогда он решил перегнать Америку и сделать собственный вариант апсайкл-дачи. В прошлом автор работал водителем аварийной службы и насобирал демонтированных радиаторов. Оказалось, их можно применять в качестве строительного материала. Почти все стены «замка» отделаны металлическими батареями. За годы дом разросся до целого комплекса. В 2007 году уже были: «балдежник», (банкетный зал), баня, три гаража, оранжереи, «греческий дворик» и «солярий». В прошлом году территория вместе с сооружениями продавалась всего за 1,5 миллиона рублей, а зимой 2022 года все находилось в запустении.
Где: СНТ «Приозерное» (садоводческий массив «Восход»), 1-я линия.
Дом из остатков усадеб
Владелец дома и архитектор-самоучка Юрий Климашевский взялся за стройку в 1980-е. К задаче он подошел в духе апсайклинга. В качестве материала использовал руины дореволюционных усадеб, которых в окрестностях дачи Юрия и Ораниенбаума очень много. Юрий считает, таким образом он спас исторические элементы от полного уничтожения.
Где: Лимузи (деревня в составе Пениковского сельского поселения Ломоносовского района), Петроградская улица.
Дом из телевизоров
Сергей Белов половину своей жизни провел на стройке огромной дачи. В семилетнем возрасте в состоянии полусознания ему явился «темный дом». В зрелом возрасте он решил, что это было знамение. В конце 1990-х принялся реализовывать увиденное. В ход шли разные материалы: натуральный камень, экраны старых телевизоров, заменяющие оконные рамы. В 2019-м автор трагически погиб при создании очередного проекта. Есть версия, что он случайно самоподорвался при работе на придомовой территории.
Где: деревня Васкелово, Береговая улица.
Пирамида Хеопса
Виктория и Андрей Вахрушевы обожают путешествовать по Египту. Иногда за год удавалось совершать до шести поездок в эту страну. Каждый раз они активно изучают ее богатое культурное наследие. Любовь к древностям побудила их на своем дачном участке в деревне Истинка построить пирамиду Хеопса. Это почти точная копия, уменьшенная в 19 раз и выполненная из полистиролбетона. Высота и глубина конструкции составляет 9 метров, а весит она 500 тонн. Сама пирамида создана по правилам древнеегипетского строительства, с ориентацией на части света. Авторы верят в чудодейственную силу созданного объекта.
Где: деревня Истинка, улица Ореховая горка, 5.
Дом художника в виде базилики и часовня
В 2000 году художник Владимир Куликов выгодно продал свои картины в Америке и приобрел участок под строительство дачи недалеко от Лосево. Фасады строящегося дома превратились в экспериментальную площадку для испытания придуманных автором живописных и скульптурных приемов. К реализации давней мечты — возведению дачной часовни — Владимир шел много лет. Строилась она такими же неформальными методами, как и жилой дом. Купол похож на бриллиант, светящийся в ночи, а колокола вырезаны из оружейных гильз.
Где: Овраги, Звездная улица.
Музей стимпанка
В 2018 году летчик Андрей Карзубов решил дополнить стоящий на его даче самолет домом на внушительных колесах. В результате получился музей стимпанка — с кофейней и регулярными выставками. Здесь собраны самые необычные вещи: от старинных телефонных аппаратов до самодельных роботов, созданных из подручных материалов. Посетить его можно бесплатно.
Где: Сергиево, Волхонское шоссе, участок 1, угол с Волхонским переулком.
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