По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 1 августа, Петербург окажется под влиянием приближающегося с юго-запада циклона. В сложившихся метеорологических условиях в городе ожидается преимущественно облачная погода, во второй половине дня пройдут дожди.

Температура воздуха в городе составит +21…+23 градуса, по области +19…+24, на юго-западе региона до +13…+18. Ветер ожидается юго-восточный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать и составит 760 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Вторник, по данным Леуса, будет дождливым и холодным.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 2 августа, в Петербурге будет облачно, днем с прояснениями. Ночью пройдет дождь, местами сильный, днем ожидаются кратковременные осадки. Температура воздуха в темное время суток составит +14…+16 градусов, в дневное +20…+22.

В среду, 3 августа, ожидается переменная облачность, обойдется без осадков. В ночное время суток температура составит +14…+16 градусов, днем воздух прогреется до +21…+23.