Лебеди Афина и Персей вновь стали родителями. Посмотрите на их птенцов

По словам специалиста, птенцам еще не придумали имена. «Сейчас они выглядят как гадкие утята: грязно-серые. Полностью белоснежными, как их родители, они станут только к трем годам», — поделился он.

Также Глазков добавил, что в последние четыре года лебеди-шипуны стали гнездиться даже на территории Санкт-Петербурга, в плавнях Кронштадтской дамбы. При этом эти птицы хорошо уживаются с людьми, поэтому этот вид держат в садах и парках. Биолог напомнил, что птиц нельзя подкармливать, ведь они каждый день получают специальный сбалансированный корм, состоящий из гороха, моркови, капусты и рыбы.