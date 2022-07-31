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Местные жители снова заметили «смерчи» в Сосновом Бору. Синоптик рассказал, что это на самом деле

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Жители Соснового Бора снова сообщили о том, что заметили «смерчи». Как написали очевидцы в социальных сетях, это природное явление появилось над Финским заливом утром 31 июля.

 «Они быстро возникали, формировали и распадались. Один штормовой вихрь все же был значительным, но не привел к плохим последствиям», — поделились очевидцы. Однако на самом деле в Сосновом Бору были замечены не смерчи, а «хвосты» облаков, пояснил «Фонтанке»  главный синоптик города Александр Колесов.  Из-за сильных восходящих потоков в конвективном облаке под ним усиливается ветер, и возникает «хвост». Он не развивается в смерч, ведь скорость ветра для этого недостаточна. 

«Когда образуется настоящий смерч, то там уже все страшно, ветер за 50 м/с. Он тоже локален, но зона его влияния немного шире», — добавил Колесов.

Напомним, ранее сразу несколько смерчей можно было наблюдать минувшим днем в небе над Сосновым Бором. Как говорят очевидцы, они шли друг за другом, а «хобот» одного опустился до воды.

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