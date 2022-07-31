Местные жители снова заметили «смерчи» в Сосновом Бору. Синоптик рассказал, что это на самом деле

«Они быстро возникали, формировали и распадались. Один штормовой вихрь все же был значительным, но не привел к плохим последствиям», — поделились очевидцы. Однако на самом деле в Сосновом Бору были замечены не смерчи, а «хвосты» облаков, пояснил «Фонтанке» главный синоптик города Александр Колесов. Из-за сильных восходящих потоков в конвективном облаке под ним усиливается ветер, и возникает «хвост». Он не развивается в смерч, ведь скорость ветра для этого недостаточна.

«Когда образуется настоящий смерч, то там уже все страшно, ветер за 50 м/с. Он тоже локален, но зона его влияния немного шире», — добавил Колесов.