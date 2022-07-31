В Кронштадте открывается третья очередь музейного комплекса «Остров фортов»

В это воскресенье, 31 июля, в Кронштадте состоится открытие третьей очереди музейно-исторического парка «Остров фортов». Об этом пишет пресс-служба Смольного.
Так, на площади 150 га, с учетом акватории Каботажной гавани, создается современный туристско-рекреационный кластер. Его главными объектами будут форты «Александр I», «Петр I», «Кроншлот», которые будут полностью отреставрированы.
Первые две очереди музейно-исторического парка открылись за последние два года. Сегодня, в День ВМФ, откроется следующая. Идет строительство Музея военно-морской славы с функцией конгрессно-выставочного центра. На его территории появится подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол».
Как отметил губернатор города Александр Беглов, реализация проекта «Остров фортов» способствует сохранению исторической памяти о героическом прошлом России. Также планируется развивать социальную инфраструктуру Кронштадта, в том числе в городе должны построить школу-лицей, два детских сада и офис врача общей практики.
Напомним, в Кронштадте новый всесезонный фуд-корт открылся 10 июля. В обновленной гастрономической части появились корнеры известных ресторанов Петербурга и авторские фуд-точки.
Ранее стало известно о том, что во время реставрации форта «Кроншлот» на его территории планируют разместить ЗАГС и небольшой кинотеатр с ретро-фильмами. Планируется, что всю основную работу в фортах Кронштадта «Император Александр I», «Кроншлот» и «Император Петр I» пройдет в 2022 году. Полностью завершить реставрацию хотят к 2024 году. Отмечается, что в кластере «Остров фортов» появился более 1,5 тыс. рабочих мест.
Сообщалось, что реконструкцию трех фортов проведут в рамках создания в Кронштадте туристко-рекреационного кластера, посвященного ВМФ России, «Кронштадт. Остров фортов». Работы планируется завершить в 2025 году.
Рассматривается возможность связать форт Император Александр I с Музеем военно-морской славы в Кронштадте канатной дорогой. Первоочередные противоаварийные работы, в рамках которых специалисты приступили к возведению кровли, начались здесь в феврале 2021 года. Эскизные проекты реставрации и приспособления к современному использованию фортов Император Александр I, Петр I и Кроншлот уже одобрены.
Кроме того, из Петербурга до «Острова фортов» в Кронштадте будут ходить скоростные пассажирские катамараны. Они получили название «Котлин» — суда подобного типа в новейшей истории России еще не выпускались.
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