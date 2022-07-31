В Кронштадте открывается третья очередь музейного комплекса «Остров фортов»

Так, на площади 150 га, с учетом акватории Каботажной гавани, создается современный туристско-рекреационный кластер. Его главными объектами будут форты «Александр I», «Петр I», «Кроншлот», которые будут полностью отреставрированы.

Первые две очереди музейно-исторического парка открылись за последние два года. Сегодня, в День ВМФ, откроется следующая. Идет строительство Музея военно-морской славы с функцией конгрессно-выставочного центра. На его территории появится подводная лодка К-3 «Ленинский Комсомол».

Как отметил губернатор города Александр Беглов, реализация проекта «Остров фортов» способствует сохранению исторической памяти о героическом прошлом России. Также планируется развивать социальную инфраструктуру Кронштадта, в том числе в городе должны построить школу-лицей, два детских сада и офис врача общей практики.