18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Какой будет погода в день ВМФ? Вот прогноз синоптика

Поделиться:

Сегодня, в день ВМФ, в Петербурге ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, в это воскресенье влияние тыловой части циклона на погоду будет ослабевать. «При переменной облачности небольшие дожди местами еще пройдут, а температурный фон немного подрастет», — отметил он.

Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Также специалист добавил, что в понедельник ожидается потепление, но при этом во второй половине дня без дождей не обойдется.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: