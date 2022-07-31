Какой будет погода в день ВМФ? Вот прогноз синоптика

По словам синоптика, в это воскресенье влияние тыловой части циклона на погоду будет ослабевать. «При переменной облачности небольшие дожди местами еще пройдут, а температурный фон немного подрастет», — отметил он.

Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Также специалист добавил, что в понедельник ожидается потепление, но при этом во второй половине дня без дождей не обойдется.