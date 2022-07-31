Какой будет погода в день ВМФ? Вот прогноз синоптика

Сегодня, в день ВМФ, в Петербурге ожидается облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
По словам синоптика, в это воскресенье влияние тыловой части циклона на погоду будет ослабевать. «При переменной облачности небольшие дожди местами еще пройдут, а температурный фон немного подрастет», — отметил он.
Температура воздуха составит от +21 до +23 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
Также специалист добавил, что в понедельник ожидается потепление, но при этом во второй половине дня без дождей не обойдется.
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