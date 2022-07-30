В день проведения Главного военно-морского парада запустят дополнительные электрички из Петербурга в Ораниенбаум

По данным пресс-службы, отправление первой электрички запланировано на 9:00, а последняя отправится в 15:30. Обратно они отправятся в 10:00 и в 16:45. Интервал между пригородными поездами составит 30 минут. Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

«Расписание электричек состыковано с расписанием движения шаттлов, которые доставят пассажиров от железнодорожной станции Ораниенбаум до форта "Константин"», — добавили в пресс-службе.