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В день проведения Главного военно-морского парада запустят дополнительные электрички из Петербурга в Ораниенбаум

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Завтра, в день проведения Главного военно-морского парада, будут запущены 12 пар дополнительных пригородных поездов между Петербургом и Ораниенбаумом. Об этом сообщает комитет по транспорту.

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По данным пресс-службы, отправление первой электрички запланировано на 9:00, а последняя отправится в 15:30. Обратно они отправятся в 10:00 и в 16:45. Интервал между пригородными поездами составит 30 минут. Полное расписание можно посмотреть по ссылке.

«Расписание электричек состыковано с расписанием движения шаттлов, которые доставят пассажиров от железнодорожной станции Ораниенбаум до форта "Константин"», — добавили в пресс-службе.

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