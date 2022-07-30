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Синоптик: на погоду в Петербурге будет влиять циклон с центром над Белым морем

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В эту субботу, 30 июля, в Петербурге ожидаются дожди, прохлада и облачная погода. Такой прогноз опубликовал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

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«Сегодня метеорологические условия в Северной столице продолжит формировать тыловая часть циклона с центром над Белым морем», — написал он. Таким образом, в город «будут поступать новые порции влажного и холодного воздуха, провоцируя образование обширных облачных поле, вызывая дожди и ограничивая дневной прогрев».

Температура воздуха составит от +19 до +21 градусов. Ветер западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 мм рт. ст., что около нормы. Также синоптик добавил, что в воскресенье тоже пройдут небольшие дожди, но при этом потеплеет. 

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