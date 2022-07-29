«Красный треугольник» собираются включить в реестр памятников уже к концу 2022 года

«Будет сделана историко-культурная экспертиза. После этого состоится заседание рабочей группы совета по наследию и будет принято решение. ... Думаю, что к концу этого года будет решен вопрос о включении в реестр объектов культурного наследия исторического комплекса», — сказал Макаров.

Он считает, что реставрация бывшего завода может начаться после получения статуса охраняемого объекта.

Как пишет «РБК-Петербург», собственниками «Красного треугольника» выступают 12-14 крупных компаний и несколько сотен владельцев небольших участков, включая город. В 2021 году «УК «Бюро имущественных операций», которой принадлежит около 100 квадратных метров площади территории, заключила со Смольным соглашение о реализации инвестиционного проекта. По нему бывший завод должны приспособить к современному пользованию.

«На данный момент на объекте очень сложная ситуация, касающаяся имущественно-правового вопроса. Огромное количество собственников. В их числе город. Но мы настроены на реставрацию всего комплекса, а также воссоздание утраченных фрагментов корпусов», — сообщил Сергей Макаров.

Предполагается, что завод сохранит производственную и офисно-складскую функции объекта. Для реализации проекта необходимо вложить 50-60 млрд рублей, а период окупаемости составит 27 лет, сообщил «Деловой Петербург» со ссылкой на одного из собственников.

«УК «Бюро имущественных операций» планирует сократить срок окупаемости до семи лет. Для этого они собираются построить образовательные комплексы, спортивные центры и апартаменты за пределами объектов культурного наследия.

Ранее сообщалось, что завод «Красный треугольник» на Обводном канале превратят в современное общественно-деловое пространство. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков. Он считает, что объект остро нуждается в реновации.