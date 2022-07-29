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В Петербурге ко Дню ВМФ будут разводить мосты и перекрывать центральные улицы. Приводим список ограничений

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В Петербурге утром 31 июля будут разводить мосты из-за парада ко Дню ВМФ. Также в этот день изменится движение по некоторым улицам. Приводим список.

Shutterstock.com

По информации пресс-службы «Мостотреста», с 10:30 до 12:15 будут разводить Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Также на переправах будут действовать ограничения движения.

«Благовещенский, Троицкий, Литейный мосты будут закрыты для движения с 07:00 до 14:00. Дворцовый мост будет закрыт с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля», — говорится в сообщении. Ночью разводить мосты будут по привычному графику.

Также комитет по транспорту предупредил, что ко Дню ВМФ некоторые улицы будут полностью перекрывать для автомобилей. Ограничения будут действовать с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля:

  • Дворцовый мост;
  • Адмиралтейская наб.;
  • Адмиралтейский пр.;
  • Адмиралтейский проезд;
  • Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;
  • Дворцовая наб.;
  • Сенатская пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара;
  • Дворцовый проезд;
  • Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Гороховая от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
  • Университетская наб.;
  • Биржевая пл.;
  • Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.;
  • Мраморный пер.;
  • Мошков пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.

С 7:00 до 14:00 31 июля перекроют:

  • Литейный мост;
  • Троицкий мост;
  • Благовещенский мост;
  • Невский пр. от Малой Морской ул. до Садовой ул.;
  • Малая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
  • Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
  • Кирпичный пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул.;
  • Казанская ул. от Невского пр. до д. 2 по Казанской ул.;
  • наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
  • наб. Кутузова;
  • Литейный пр. от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;
  • съезд с Воскресенской наб. на Литейный мост;
  • съезды с Пироговской наб. на Литейный мост.

Помимо этого, с 7:00 до 17:00 31 июля закроют проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой к ММПК «Бронка» до транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе. Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта, аккредитованного, городского пассажирского транспорта и экстренных служб. С 10:00 до 14:00 будет действовать бесплатный проезд по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта.

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