В Петербурге ко Дню ВМФ будут разводить мосты и перекрывать центральные улицы. Приводим список ограничений

По информации пресс-службы «Мостотреста», с 10:30 до 12:15 будут разводить Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты. Также на переправах будут действовать ограничения движения.

«Благовещенский, Троицкий, Литейный мосты будут закрыты для движения с 07:00 до 14:00. Дворцовый мост будет закрыт с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля», — говорится в сообщении. Ночью разводить мосты будут по привычному графику.

Также комитет по транспорту предупредил, что ко Дню ВМФ некоторые улицы будут полностью перекрывать для автомобилей. Ограничения будут действовать с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля:

Дворцовый мост;

Адмиралтейская наб.;

Адмиралтейский пр.;

Адмиралтейский проезд;

Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;

Дворцовая наб.;

Сенатская пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара;

Дворцовый проезд;

Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Гороховая от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Университетская наб.;

Биржевая пл.;

Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.;

Мраморный пер.;

Мошков пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.

С 7:00 до 14:00 31 июля перекроют:

Литейный мост;

Троицкий мост;

Благовещенский мост;

Невский пр. от Малой Морской ул. до Садовой ул.;

Малая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;

Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;

Кирпичный пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул.;

Казанская ул. от Невского пр. до д. 2 по Казанской ул.;

наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста;

наб. Кутузова;

Литейный пр. от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;

съезд с Воскресенской наб. на Литейный мост;

съезды с Пироговской наб. на Литейный мост.

Помимо этого, с 7:00 до 17:00 31 июля закроют проезд по участку КАД от транспортной развязки на пересечении с автомобильной дорогой к ММПК «Бронка» до транспортной развязки на пересечении с Приморским шоссе. Исключение предусмотрено для жителей Кронштадта, аккредитованного, городского пассажирского транспорта и экстренных служб. С 10:00 до 14:00 будет действовать бесплатный проезд по ЗСД на участке от набережной реки Екатерингофки до Богатырского проспекта.