DHL Express перестанет доставлять грузы и документы по России. И вот когда

«В связи с существенными техническими сложностями, связанными с функционированием информационных систем и инфрастуктуры, глобальной операционной структуры, а также законодательными ограничениями, Группой Deutsche Post DHL, являющейся единственным акционером АО «ДХЛ Интернешнл», было принято решение о прекращении оказания услуг по экспресс-доставке грузов и документов внутри Российской Федерации», — говорится на сайте компании.

DHL Express прекратит доставку грузов и документов внутри России с 1 сентября 2022 года. После этого «ДХЛ Интернешнл» больше не будет иметь доступ к глобальной информационной системе DHL Express, обеспечивающей автоматизацию процессов оказания услуг экспресс-доставки внутри России. «Это означает невозможность для клиентов создать или разместить новые заявки на доставку документов и грузов по России в глобальной информационной системе DHL Express», — объяснили в компании.

Документы и грузы, принятые для доставки по России до 31 августа, будут доставлены получателям. После 1 сентября компания продолжит оказывать услуги по доставке документов и грузов из России за границу.