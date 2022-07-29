В Петербурге откроются уличные точки по продаже арбузов и дынь. Список адресов

В Петербурге готовятся к открытию уличные точки по продаже арбузов и дынь. Ежегодно сезон реализации бахчевых культур начинается 1 августа и продолжается до 15 октября.
Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме них, точки для продажи арбузов и дынь могут расположиться на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности.
Полный список адресов, где можно будет купить арбуз или дыню уже с 1 августа:
Адмиралтейский район
- 12-я Красноармейская улица, участок 6, (южнее дома 1/21, литера А)
Василеостровский район
- Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее дома 1, литера А)
- улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)
- Гаванская улица, участок 28, (у дома 44, литера А)
Выборгский район
- проспект Тореза, дом 2
- проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)
- проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)
- улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)
- улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)
Калининский район
- проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)
- улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)
- Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшиной улиц)
- Замшина улица (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)
- Гражданский проспект, участок 6 (западнее дома 121/100, литера А, по Гражданскому проспекту)
- улица Верности, участок 9 (западнее дома 10, корпус 3, литера А, по улице Верности)
- проспект Металлистов, участок 6 (юго-восточнее дома 59, литера А, по проспекту Металлистов)
- проспект Культуры, участок 1 (западнее дома 25, корпус 1, литера А, по проспекту Культуры)
- улица Руставели, участок 2 (восточнее дома 12, литера А, по улице Руставели)
- улица Софьи Ковалевской, участок 3 (северо-западнее дома 83, литера А, по Северному проспекту)
- проспект Культуры, участок 2 (юго-западнее дома 7, корпус 1, литера А, по проспекту Культуры)
- Тимуровская улица, участок 2 (юго-восточнее дома 14 по Тимуровской улице)
- Гражданский проспект, участок 8 (юго-восточнее дома 84, литера А, по Гражданскому проспекту)
Кировский район
- Автовская улица, участок 129 (у дома 3)
- Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)
- проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)
- перекрёсток проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова, возле дома 53
- улица Солдата Корзуна, участок 132 (у дома 40, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)
- Двинская улица, участок 117 (у дома 10, литера А)
- улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)
Колпинский район
- город Колпино, Павловская улица, участок 15 (у дома 38/17)
- город Колпино, Пролетарская улица, участок 17 (у дома 60, литера А)
- город Колпино, Тверская улица, участок 7 (северо-западнее 36/9, литера А)
- город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 45 (у дома 15, литера А)
- город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 29 (у дома 18, корпус 1, литера А)
- город Колпино, улица Веры Слуцкой, участок 11 (южнее дома 85, литера А)
- город Колпино, улица Ижорского Батальона, участок 3, у дома 4/35, литера А
Красногвардейский район
- проспект Энергетиков, участок 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А, по проспекту Энергетиков)
- проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А, по проспекту Металлистов)
- проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А, по шоссе Революции)
- улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А, по улице Стахановцев)
- проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А, по проспекту Наставников)
- Пискарёвский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А, по Пискарёвскому проспекту)
- Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А, по Индустриальному проспекту)
- Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А, по Среднеохтинскому проспекту)
- проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А, по Индустриальному проспекту)
- проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А, по проспекту Энтузиастов)
Красносельский район
- проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140)
- Ленинский проспект, участок 16 (торговое место напротив дома 98)
- улица Маршала Захарова, участок 24 (торговое место напротив дома 13)
- улица Рихарда Зорге, участок 11 (торговое место напротив дома 17)
- проспект Народного Ополчения, участок 7 (торговое место напротив дома 211)
- проспект Ветеранов, участок 28 (торговое место напротив дома 147)
- улица Пионерстроя, участок 8 (торговое место у дома 4)
- муниципальный округ Горелово, территория Горелово, Красносельское шоссе, участок 3 (торговое место напротив дома 17, на пересечении с Аннинским шоссе)
- улица Тамбасова, участок 10 (торговое место у дома 4)
- улица Тамбасова, участок 11 (торговое место у дома 32)
- Петергофское шоссе, участок 17 (торговое место у дома 3)
- улица Десантников, участок 8 (торговое место напротив дома 24)
- улица Партизана Германа, участок 23 (торговое место напротив дома 5/14)
- улица Отважных, участок 3 (торговое место напротив дома 1)
- улица Котина, участок 11 (торговое место напротив дома 7, корпус 1)
- улица Маршала Захарова, участок 22 (торговое место напротив дома 21)
- проспект Маршала Жукова, участок 13 (торговое место напротив дома 26)
- проспект Маршала Жукова, участок 14 (торговое место напротив дома 33, корпус 1)
- город Красное Село, Кингисеппское шоссе, участок 6 (торговое место напротив дома 10, корпус 1)
- улица Маршала Захарова, участок 23 (торговое место напротив дома 33, корпус 1)
- проспект Ветеранов, участок 24 (торговое место напротив дома 115)
- улица Партизана Германа, участок 24 (торговое место у дома 22)
- улица Доблести, участок 18 (торговое место у дома 18, корпус 1)
- улица Котина, участок 10 (торговое место у дома 2)
- город Красное Село, Стрельнинское шоссе, участок 4 (напротив дома 4, корпус 1, литера А)
- город Красное Село, проспект Ленина, участок 14 (у дома 59)
- город Красное Село, проспект Ленина, участок 15 (напротив дома 85)
- город Красное Село, улица Лермонтова, участок 4 (торговое место напротив дома 75)
- улица Маршала Захарова, участок 74 (у дома 22, корпус 1, литера А)
Кронштадтский район
- город Кронштадт, Красная улица, участок 4 (западнее дома 8, корпус 1, литера А)
- город Кронштадт, улица Станюковича, участок 11 (восточнее дома 8, литера А по улице Гидростроителей)
- город Кронштадт, Кронштадтское шоссе, участок 23 (западнее дома 8, литера А)
Курортный район
- город Сестрорецк, улица Володарского, участок 1 (восточнее дома 7/9, литера А)
- город Сестрорецк, улица Токарева, участок 8 (южнее дома 16)
- город Зеленогорск, улица Красных Курсантов, участок 1 (южнее дома 16, литера Д)
- город Зеленогорск, Приморское шоссе, участок 1 (южнее дома 591)
Московский район
- Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)
- улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)
- улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома 15, литера А)
- Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)
- Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)
- проспект Космонавтов, участок 168 (напротив дома 9, корпус 1, литера А, по Звёздной улице)
- Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)
- Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)
- улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)
- Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)
- Пулковское шоссе, участок 129 (у дома 3, литера А)
- Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)
- Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)
- проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)
Невский район
- улица Дыбенко, участок 169 (восточнее дома 24, корпус 1, литера Ю)
- проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)
Петродворцовый район
- город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, участок 4 (напротив дома 2, литера А)
Петроградский район
- Левашовский проспект, участок 14 (северо-восточнее дома 18, литера А, по Ординарной улице)
- Лодейнопольская улица, участок 7 (у дома 2, литера А, на пересечении с Большой Зелениной улицей)
- Малый проспект П.С., участок 22 (у дома 36-38, литера В)
- Чкаловский проспект, участок 21 (у дома 12/20, литера А)
Приморский район
- Туристская улица, участок 59 (юго-восточнее пересечения с Камышовой улицей)
- Вербная улица, участок 3 (юго-восточнее пересечения с Земским переулком)
- улица Щербакова, участок 6 (севернее пересечения с Земским переулком)
- Вербная улица, дом 19
- Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, лит. А)
- Серебристый бульвар, у дома 20
- улица Уточкина, дом 3, корпус 1
- Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)
Пушкинский район
- посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей)
Фрунзенский район
- улица Ярослава Гашека, участок 66 (южнее дома 6, корпус 2, литера А, по улице Ярослава Гашека)
- Будапештская улица, участок 169 (восточнее дома 33, литера А, по Будапештской улице)
- Софийская улица, участок 221 (северо-западнее дома 28, литера А, по Софийской улице)
- Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улице)
- Будапештская улица, участок 166 (северо-восточнее дома 11 по улице Димитрова)
- Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А, по Будапештской улице)
- Купчинская улица, участок 63 (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В, по Купчинской улице)
- Стрельбищенская улица, участок 11 (западнее дома 16, литера А, по Стрельбищенской улице)
Комментарии (0)