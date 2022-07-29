В Петербурге откроются уличные точки по продаже арбузов и дынь. Список адресов

Под сезонную торговлю предпринимателям предоставляются городские участки по договорам аренды и под размещение нестационарных торговых объектов. Кроме них, точки для продажи арбузов и дынь могут расположиться на землях в частной собственности. Дополнительные места могут быть организованы в рамках ярмарочной деятельности.

Полный список адресов, где можно будет купить арбуз или дыню уже с 1 августа:

Адмиралтейский район

12-я Красноармейская улица, участок 6, (южнее дома 1/21, литера А)

Василеостровский район

Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее дома 1, литера А)

улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

Гаванская улица, участок 28, (у дома 44, литера А)

Выборгский район

проспект Тореза, дом 2

проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)

проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)

улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район