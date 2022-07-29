Холодная погода с облаками, дождями и грозами установилась в Петербурге

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 июля, Петербург останется в тыловой части циклона, поэтому поступление холодного и влажного воздуха к берегам Невы продолжится. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди — местами ливневого характера с грозами.

Температура воздуха сегодня в городе составит +19…+21 градус, по области +17…+22. Ветер ожидается западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

В субботу, по данным Леуса, «пройдут дожди и продолжится похолодание».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 июля, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +17…+19. В воскресенье, 31 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток температура составит +12…+14 градусов, днем воздух прогреется до +19…+21.