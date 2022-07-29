18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Холодная погода с облаками, дождями и грозами установилась в Петербурге

Поделиться:

Конец июля в Петербурге отметится холодной погодой — с облаками, дождями и возможными грозами. Публикуем прогноз синоптиков на сегодня и ближайшие дни.

Sergieiev / Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 29 июля, Петербург останется в тыловой части циклона, поэтому поступление холодного и влажного воздуха к берегам Невы продолжится. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди — местами ливневого характера с грозами.

Температура воздуха сегодня в городе составит +19…+21 градус, по области +17…+22. Ветер ожидается западный, северо-западный 4-9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 761 миллиметр ртутного столба, что около нормы.

В субботу, по данным Леуса, «пройдут дожди и продолжится похолодание».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 30 июля, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдут дожди. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +17…+19. В воскресенье, 31 июля, прогнозируется переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток температура составит +12…+14 градусов, днем воздух прогреется до +19…+21.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: