Водителя, устроившего смертельное ДТП на Невском, отправили в колонию на 10 лет

Вину водитель признал частично. Мужчина утверждал, что перед тем, как сесть за руль, с утра выпил две банки пива и к вечеру был трезв. Также он намекнул, что пешеходы были в «невменяемом состоянии», а запись с камер видеонаблюдения могла быть исправлена.

Напомним, вечером 15 декабря возле дома №20 по Невскому проспекту водитель сбил двух пешеходов, переходящий главную улицу Петербурга на «зеленый» сигнал светофора. 23-летняя девушка от полученных травм погибла на месте, 26-летний молодой человек в тяжелом состоянии.

Виновника ДТП задержала полиция. С признаками опьянения он отказался от медосвидетельствования. «16 декабря в отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ — "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ — "Основания задержания подозреваемого"», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.