Грозы и ливни наступают. МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 29 июля, в Петербурге ожидаются ливни, грозы и достаточно сильный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что четверг Петербург встречает в тылу циклона. Переменная облачность, кратковременные дожди и похолодание к концу рабочей недели — рассказываем о погоде на сегодня и ближайшие дни.