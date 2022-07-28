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Грозы и ливни наступают. МЧС предупреждает об ухудшении погоды в Петербурге

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В Петербурге снова придет непогода. Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает горожан о ливнях и грозах, которые накроют город уже 29 июля.

Shutterstock.com

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», завтра, 29 июля, в Петербурге ожидаются ливни, грозы и достаточно сильный ветер порывами до 15 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что четверг Петербург встречает в тылу циклона. Переменная облачность, кратковременные дожди и похолодание к концу рабочей недели — рассказываем о погоде на сегодня и ближайшие дни.

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