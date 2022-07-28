В Петергофе хотят построить гостиницу в виде терема

На сайте комитета по градостроительству и архитектуре сказано, что заказчиком проекта выступила компания ООО «Империя СПб», а план подготовлен ООО «Кант». Главным архитектором проекта является Кирилл Степанов.

Рецензировал концепцию на заседании градсовета архитектор Михаил Мамошин. Как пишет NSP, он предложил сделать цветовое членение фасадов, чтобы объект соответствовал окружающей застройке. Мамошин отметил, что проект оформлен с «энциклопедическим» цитированием русской архитектуры.

Отель с бассейном хотят разместить на Санкт-Петербургском шоссе, 111А. На градсовете предложили перенести здание подальше от шоссе, в глубину парка, а также посоветовали проработать детали, в частности фронтоны и колонны.

Накануне на Градостроительном совете рассматривали проект гостиницы у Финляндского вокзала в Петербурге и проект застройки земельного участка у Пулковского водохранилища. Там хотят построить жилой квартал.