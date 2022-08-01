Дополнительные «Ласточки», обсуждение генплана Петербурга и нововведения для самозанятых: что ждет горожан в августе?

Новый поезд между Самарой и Петербургом, общественные обсуждения нового генплана, дополнительные поезда в Тосно, Великий Новгород — рассказываем, что еще ждет горожан в августе. Бонусом — новые общественные пространства в Ленобласти.
Общественные обсуждения генплана
С 27 июля по 24 августа Смольный проводит общественное обсуждение нового генплана. Ознакомиться с экспозицией проекта можно на сайте Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга в разделе «Генплан» с 4 по 10 августа (до 23:59). Записаться на консультирование проекта и предложить свои поправки можно тоже только в эти даты. Узнать, как записаться на консультацию и внести свои предложения, можно здесь. Ранее вместе с экспертами мы разбирали спорные вопросы документа.
Нововведения для самозанятых
Самозанятые россияне с 1 августа теперь могут встать на налоговый учет через «Госуслуги» (ранее это можно было сделать через приложение «Мой налог» и личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы). Воспользоваться этой услугой также могут граждане стран ЕАЭС, ДНР и ЛНР.
Новая зона отдыха в Будогощи
Возле Физкультурно-оздоровительного комплекса в Киришкомй районе Ленобласти благоустроят променад, зону воркаута, установят столы для настольного тенниса, тренажеры для скейтбордистов, построят детскую площадку и для стритбола, скейтпарк и круговую дорожку для катания на роликах, а также благоустроят зоны тихого отдыха — с качелями, лавочками и шезлонгами. Проектом занимается Центр компетенций Ленобласти. Архитектор — Анастасия Ладиган. Новое общественное пространство будет открыто на территории от улицы Октябрьская, 68 до улицы Советская, 93.
Шесть автостоянок прекращают работать
С 1 августа 2022 года закрывают одну перехватывающую и пять городских автостоянок: на проспекте Маршала Жукова, участок 2 (южнее дома 5, литера А по Кронштадтской улице); на Толмачевской улице, участок 1, (севернее дома 7, литера В по Стартовой улице); на Витебском проспекте, участок 1 (юго-восточнее пересечения с Звездной улицей); в поселке Шушары, территория Пулковское, на Переведенской улице, участок 1; на проспекте Народного ополчения участок 134 (напротив дома 179); на Синопской набережной у дома №30. Будьте внимательны и планируйте маршруты заранее.
Новый поезд между Самарой и Петербургом
С 5 августа между Петербургом и Самарой запустят новый пассажирский поезд. Состав будет курсировать через день и совершать по маршруту следования остановку в Москве. По маршруту состав будет совершать остановки в Москве, Владимире, Коврове, Дзержинске, Нижнем Новгороде, Арзамасе, Саранске и Сызрани.
Увеличение стоимости уведомления об операциях в банках
С 1 августа Сбербанк увеличивает стоимость уведомлений об операциях на 10 рублей. Это произойдет впервые за 20 лет существования услуги. Новая цена составит 40 или 70 рублей в зависимости от типа карты. При этом в банке подчеркнули, что уведомления по кредитной «Сберкарте» по-прежнему останутся бесплатными.
Вслед за Сбербанком ВТБ поднимает стоимость смс-уведомлений на 10 рублей. Если сейчас стоимость оповещений составляет 59 рублей в месяц, то с начала месяца — 79 рублей.
Ограничение движения
С 26 июля по 24 августа будет ограничен проезд по участку Большого Сампсониевского проспекта от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова. Там отремонтируют трамвайные пути. Объезжать предполагается по Гренадерской улице, Выборгской набережной и улице Смолячкова.
А с 27 июля по 30 августа для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. Напомним также, что с 25 по 31 июля на Октябрьской набережной ограничен проезд у дома 17, литера А, там строят газопровод.
С 1 по 24 августа ограничивают движение транспорта по площади Восстания из-за замены бордюрного камня. Объехать участок можно по 2-й Советской улице, Лиговскому проспекту, улице Жуковского и Литейному проспекту. Также перекроют движение по другим адресам:
- с 30 июля по 5 августа — по 4-й линии в поселке Александровская, от улицы Труда до улицы Правды, для реконструкции водопроводной сети (объезд — по улице Труда, 5-й линии, улице Правды и 3-й линии);
- с 1 по 7 августа — по улице Минина в Сергиево для строительства газопровода, от переулка Гастелло до Цимлянского переулка (объезд — по Волхонскому шоссе, улице Урицкого, Пушкинской улице и улице Жертв Революции);
- с 2 августа по 16 декабря — по Железнодорожному проспекту от улицы Седова до улицы Бабушкина для реконструкции водопровода (объезд — по улице Бабушкина, Фарфоровой улице и улице Седова).
- с 1 августа 2022 года по 30 марта 2023 года ограничения будут действовать на Петроградской стороне. Там установят переходную галерею на Лодейнопольской и Петрозаводской улицах.
Увеличение пенсий
С 1 августа в России увеличивают выплаты пенсионерам, которые работали в течение предшествующего перерасчету года. За год таким гражданам начисляют максимум 3 пенсионных балла. Сумма доплаты зависит от стоимости одного балла в текущем году: в 2022-м она составляет 104,69 рубля. Так, максимальная сумма надбавки составит 314,07 рублей.
Оборот оружия
С 25 августа вступают в силу ряд поправок в федеральный закон «Об оружии». Он уточняет основания для приобретения гражданского огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом. Так, документ разрешает ремонтировать гражданское и служебное оружие юридическим лицам, имеющим на это лицензию. Передавать оружие для ремонта можно только по направлению Росгвардии
Граждане, имеющие боевое короткоствольное ручное стрелковое оружие, могут приобретать и хранить патроны к гражданскому огнестрельному оружию, имеющие равные калибр и размеры с патронами к наградному оружию. А торговые организации смогут им их продавать для учебных и тренировочных стрельб.
Новые «Ласточки»
С 1 августа запускают дополнительные поезда в Тосно, Великий Новгород и по маршруту Петербург – Ораниенбаум – Калище. Еще изменится расписание поездов курсирующих до Ораниенбаума и Гатчины. Более подробную информацию можно узнать здесь.
Перекрытие движения трамваев на улице Грибакиных
С 30 июля по 29 августа из-за ремонта путей перекрыто трамвайное движение на улице Грибакиных: от станции «Трамвайный парк имени Володарского» до улицы Бабушкина. Так, трамвай №24 будет курсировать от остановки «Трамвайный парк имени Володарского» по постоянной трассе до конечной «Перекупной переулок». Трамвай № 27 до 7 августа будет ездить от парка имени Володарского по постоянной трассе до остановки «Проспект Солидарности».
Общественное пространство в Любани
На улице Ленина в Тосненском районе Ленобласти благоустроят променад, сделают зоны для отдыха, установят информационные стенды, городские качели и построят детскую площадку с каруселями. За проект отвечает «Центр компетенций Ленинградской области». Архитектор — Анастасия Ладиган.
Новый режим работы станции «Черная речка»
С 1 августа до 27 сентября в будние дни вход в вестибюль будет ограничен с 18:00 до 19:00 из-за ремонта эскалаторов. Интервал ограничения входа на станцию могут изменить в зависимости от пассажиропотока.
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