Дополнительные «Ласточки», обсуждение генплана Петербурга и нововведения для самозанятых: что ждет горожан в августе?

Ограничение движения

С 26 июля по 24 августа будет ограничен проезд по участку Большого Сампсониевского проспекта от Гренадерской улицы до улицы Смолячкова. Там отремонтируют трамвайные пути. Объезжать предполагается по Гренадерской улице, Выборгской набережной и улице Смолячкова.

А с 27 июля по 30 августа для прокладки инженерных сетей ограничат движение транспорта по Октябрьской набережной от проспекта Большевиков до Приневской улицы. Напомним также, что с 25 по 31 июля на Октябрьской набережной ограничен проезд у дома 17, литера А, там строят газопровод.

С 1 по 24 августа ограничивают движение транспорта по площади Восстания из-за замены бордюрного камня. Объехать участок можно по 2-й Советской улице, Лиговскому проспекту, улице Жуковского и Литейному проспекту. Также перекроют движение по другим адресам: