Фото дня: сразу несколько смерчей в небе над Сосновым Бором 🌪

Смерч представляет собой атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или «хобота» диаметром в десятки и сотни метров. Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь. Определенной скорости движения воздуха нет, но в зависимости от интенсивности она может варьироваться до 18 метров в секунду до 1,3 тысячи километров в час.