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Фото дня: сразу несколько смерчей в небе над Сосновым Бором 🌪

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Сразу несколько смерчей можно было наблюдать минувшим днем в небе над Сосновым Бором. Как говорят очевидцы, они шли друг за другом, а «хобот» одного опустился до воды.

Смерч представляет собой атмосферный вихрь, возникающий в кучево-дождевом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности земли, в виде облачного рукава или «хобота» диаметром в десятки и сотни метров. Внутри воронки воздух опускается, а снаружи поднимается, быстро вращаясь. Определенной скорости движения воздуха нет, но в зависимости от интенсивности она может варьироваться до 18 метров в секунду до 1,3 тысячи километров в час.

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