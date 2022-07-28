Петербург в тылу циклона. Как это изменит погоду в городе? Вот прогноз синоптиков

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 28 июля, синоптическая ситуация в Петербурге будет представлена тыловой частью циклона. При переменной облачности местами пройдут кратковременные дожди, а температурный фон изменится мало и окажется на 2-3 градуса ниже климатической нормы.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +18…+23. Ветер ожидается западный 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 759 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

Пятница, по данным Леуса, будет дождливой и холодной.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 29 июля, ожидается облачная погода. Пройдут кратковременные дожди, днем местами ливни и грозы, ветер при которых будет порывистым. Температура воздуха ночью составит +13…+15 градусов, днем +18…+20.

В субботу, 30 июля, в Петербурге ожидается облачная погода, пройдет дождь, местами небольшой. В ночное время суток температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем +16…+18.