Вестибюль станции метро «Черная речка» два месяца будут закрывать в часы пик

С 1 августа по 27 сентября по будням с 18:00 до 19:00 ограничат вход в вестибюль. Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.

В пресс-службе подземки добавили, что в случае необходимости указанный временной интервал могут скорректировать. В отдельных случаях работа вестибюля на вход будет регулироваться с учетом фактического пассажиропотока.