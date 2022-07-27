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Вестибюль станции метро «Черная речка» два месяца будут закрывать в часы пик

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Почти на два месяца изменится график работы вестибюля станции метро «Черная речка». Ограничения начнут действовать уже со следующей недели, рассказали в пресс-службе петербургского метрополитена.

IgorMarch / Shutterstock.com

С 1 августа по 27 сентября по будням с 18:00 до 19:00 ограничат вход в вестибюль. Это связано с капитальным ремонтом эскалатора.

В пресс-службе подземки добавили, что в случае необходимости указанный временной интервал могут скорректировать. В отдельных случаях работа вестибюля на вход будет регулироваться с учетом фактического пассажиропотока.

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