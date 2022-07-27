Мосты в Петербурге разведут утром из-за генеральной репетиции парада ко Дню ВМФ. И вот когда

Для проведения генеральной репетиции главного военно-морского парада, которая состоится в четверг, 28 июля, разведут четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский. Переправы поднимут с 11:00 до 12:15, однако для транспорта и пешеходов они будут недоступны на более длительное время — с 09:00 до 14:00. Разводка мостов ночью планируется по графику.

Празднование Дня военно-морского флота почти на две недели ограничит движение в центре города. Полный список перекрытий мы публиковали здесь.

В 2022 году День военно-морского флота пройдет 31 июля. Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру I — после того как 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. В России праздник учрежден в 2006 году. В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.