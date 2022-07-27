Почти каждый четвертый россиянин выступил за повторное введение масочного режима

Как следует из результатов опроса сервиса SuperJob, которые есть в распоряжении редакции «Собака.ru», за повторное введение масочного режима выступают 23% россиян, против — 48%. В исследовании, проведенном на фоне выросшей за последнюю неделю в полтора раза заболеваемости коронавирусом в России, приняли участие 1,6 тысячи человек из всех регионов страны.

Сторонников ношения масок в общественных местах больше среди женщин — 25% против 21% среди мужчин. Россияне моложе 34 лет поддерживают возобновление масочного режима чаще своих соотечественников старше 45 лет — 30 и 19% соответственно). Среди тех, кто вакцинировался от COVID-19 шесть и менее месяцев назад, за ношение масок — 3 из 10. Меньше всего готовых вернуться к средствам индивидуальной защиты в общественных местах среди противников вакцинации — 14%.

«Масочный режим в период пандемии коронавируса вызывал и вызывает ожесточенную полемику в российском обществе. Так, в марте этого года 29% россиян собирались продолжать носить СИЗ даже после отмены масочного режима, однако прогулка по улицам российских городов сегодня прекрасно демонстрирует, что сдержали обещание лишь единицы», — говорят аналитики.