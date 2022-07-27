В Петербург вернулись дожди и похолодание. Как и надолго ли изменится погода?

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 27 июля, по территории региона будет перемещаться холодный атмосферный фронт, оставляя Петербург в тыловой части циклона. «В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, что ограничит приток солнечного тепла», — рассказал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +20…+22 градуса, по области +18…+23, на востоке региона прогреется до +28. Ветер ожидается юго-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 757 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

В четверг, по данным Леуса, в Петербурге пройдут кратковременные дожди, будет прохладно.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 28 июля, ночью обойдется без существенных осадков, днем местами пройдет кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит +14…+16 градусов, днем +20…+22.

В пятницу, 29 июля, прогноз по осадкам останется без изменений, тогда как столбики термометров опустятся еще ниже — ночью до +13…+15 градусов, днем +19…+21.