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Купить билет на общественный транспорт в Петербурге теперь можно через чат-бот

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В Петербурге появилась возможность покупать билеты для проезда в общественном транспорте с помощью чат-бота в Telegram. Об этом рассказали в комитете по транспорту.

Karasev Viktor / Shutterstock.com

Чтобы купить билет с QR-кодом, нужно открыть в Telegram чат-бот «QR-билеты | Санкт-Петербург», выбрать покупку билета и ввести данные банковской карты. После этого билет придет в чат.

Дальше билетом можно пользоваться в автобусе, троллейбусе или трамвае: код необходимо считать с помощью валидатора. Отмечается, что данные карты бот сохраняет автоматически.

Билеты с QR-кодами, которые заменили в транспорте оплату наличными, появились в Петербурге с 1 апреля в рамках транспортной реформы. Купить билеты в бумажном виде все еще возможно на станциях метро или в киосках «Организатора перевозок».

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