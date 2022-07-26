Записную книжку Ахматовой и коллекционные издания Бродского выставят на торги в «Литфонде»

«27 июля Аукционный дом "Литфонд" проведет распродажу редких изданий, автографов и других антикварных произведений, среди которых — записная книжка Анны Ахматовой за 320 000 рублей и коллекционные издания Иосифа Бродского с его автографами по ставкам в несколько десятков тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе.

Записная книжка Ахматовой состоит из 34 страниц поэтических набросков, заметок о жизненных впечатлениях, планах и встречах, сделанных собственноручно поэтессой в 1930 году. На аукционе также представят коллекционные выпуски стихов Бродского на немецком языке и с его автографами — «Побег из Византии. Очерки» и «Берега потерянных». Начальная цена лотов: 40 тысяч и 30 тысяч рублей соответственно.

Топ-лотом торгов станет редкий экземпляр «Заумной гниги» от русских авангардистов Алексея Крученых, Романа Якобсона (Алягрова) и Ольги Розановой, выставленный за 1,2 млн рублей.

«Редкая книга, изданная тиражом всего 140 экземпляров, обладает коллекционной ценностью музейного уровня. Ее, по справедливости, называют "дезидератой русского авангарда". Тексты стихотворений напечатаны наборными штампами красным цветом. Иллюстрации выполнены в технике линогравюры. Обложку украшает наклейка из бумаги в форме сердца», — отметили в «Литфонде».