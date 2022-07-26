Хорошая новость дня: из Невы в Петербурге спасли тонущего котенка

Спасательная операция проходила на Университетской набережной Васильевского острова. На видео, которое появилось в группе ВКонтакте «Живем на Васильевском», местные жители засняли мужчину. Он спустился по стене набережной и протянул маленькому котенку ногу, в надежде, что тот зацепится и его смогут вытащить из воды.

После нескольких безуспешных попыток, герой спустился еще ниже. На этом видео обрывается, однако по словам автора ролика животное все же удалось спасти.

А еще в Петербурге спасают не только зверей, но и роботов. Ранее в Мурино произошло необычное происшествие. Робот-доставщик угодил в глубокую яму и не смог оттуда выбраться. К счастью, его вытащили неравнодушные прохожие.