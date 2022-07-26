Как говорится в заявлении компании, выдержки из которого приводит РБК, Tetra Pak не может продолжать поддержку своей операционной деятельности в России из-за «совокупного влияния экспортных ограничений в отношении Российской Федерации, которые привели к нарушениям в цепочках поставок».

Управление компанией в России перейдет местному менеджменту. Новая компания продолжит работу как самостоятельная организация, которая сосредоточит усилия на производстве упаковочного материала на своем предприятии в Московской области, а также на развитии надежных цепочек поставок с растущей долей локальных поставщиков.

Компании Tetra Pak принадлежит завод в подмосковной Лобне по производству упаковки для жидких пищевых продуктов. Среди клиентов PepsiCo («Домик в деревне», J7, «Любимый»), Coca-Cola HBC («Добрый», Rich), Danone («Простоквашино», Alpro). Ранее об уходе из России также заявил норвежский производитель упаковки Elopak — владелец бренда Pure Pak. Компания продаст свой бизнес отечественному менеджменту.

Напомним, сейчас в России разрабатывают отечественный аналог упаковок Tetra Pak и Pure Pak, которые позволяют обеспечить длительный срок хранения продуктов без использования консервантов. Первым в новой упаковке может выйти Вологодское молоко — и уже в этом году.