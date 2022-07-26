В рамках подготовки проекта реставрации выполнено трехмерное лазерное сканирование, проведены обмеры здания, а также снятие шаблонов архитектурных деталей, элементов фасадов и интерьеров. Уже завершены натурные исследования здания, откопка шурфов — специальных ям на максимально возможную глубину вдоль внешней или внутренней поверхности фундамента, а также обследование непосредственно фундаментов.

Кроме того, специалисты провели инженерное обследование конструкций и микрологическое исследование состояния древесины, выполнили инженерно-геологические изыскания и топографическую съемку территории, а также историко-архивные и библиографические исследования.

По словам архитектора проекта Ольги Вакс, основная сложность при исследованиях и разработке заключалась в отсутствии иконографических материалов — не удалось обнаружить ни авторского проекта, ни фотографических изображений здания. Поэтому проектные решения по воссоздаваемым элементам дачи Маяковского в Левашове были разработаны по существующим аналогам.