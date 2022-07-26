Двухэтажную деревянную дачу Владимира Маяковского в Левашове, где в 1918 году поэт написал «Мистерию-буфф», отреставрируют к концу 2024 года. Проектом займется ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские» под присмотром ВООПИиК. Рассказываем о деталях.
Общий вид здания с улицы Чкалова. Фото выполнено до консервации объекта в 2020 году
Проект реставрации предусматривает восстановление здания с сохранением исторических габаритов, высотных отметок, архитектурно-художественных и объемно-планировочных решений. Также будет произведено восстановление утраченных и обрушенных участков стен и перекрытий из окантованного бревна, воссоздание утраченных деталей и элементов декора из древесины хвойных пород. Цветовое решение фасадов разработано на основании проведенных натурных и химико-технологических исследований.
Сумма контракта составляет 52 миллиона рублей, деньги на восстановление дачи Маяковского выделит Министерство культуры.
Проект реставрации дачи Маяковского в Левашове
В рамках подготовки проекта реставрации выполнено трехмерное лазерное сканирование, проведены обмеры здания, а также снятие шаблонов архитектурных деталей, элементов фасадов и интерьеров. Уже завершены натурные исследования здания, откопка шурфов — специальных ям на максимально возможную глубину вдоль внешней или внутренней поверхности фундамента, а также обследование непосредственно фундаментов.
Кроме того, специалисты провели инженерное обследование конструкций и микрологическое исследование состояния древесины, выполнили инженерно-геологические изыскания и топографическую съемку территории, а также историко-архивные и библиографические исследования.
По словам архитектора проекта Ольги Вакс, основная сложность при исследованиях и разработке заключалась в отсутствии иконографических материалов — не удалось обнаружить ни авторского проекта, ни фотографических изображений здания. Поэтому проектные решения по воссоздаваемым элементам дачи Маяковского в Левашове были разработаны по существующим аналогам.
О реставрации дачи Маяковского в Левашове:
Последние десятилетия двухэтажное деревянное здание разрушалось, но в 2020 году город передал его ВООПИиК — то есть нам. И мы им занялись — обеспечили круглосуточной охраной, проводили субботники на территории (а это гектар!), законсервировали аварийное здание, и даже праздновали День рождения Маяковского — вместе с библиотекой его имени. Все, чтобы о даче заговорили, чтобы на нее обратили внимание.
Памятник регионального значения надо будет не только отреставрировать, но и приспособить для современного использования. В будущем тут будет базироваться центр Волонтеров наследия — потому что если здание не использовать, то оно снова угаснет. Проект реставрации уже прошел все согласования в комитете по охране памятников. Это значит, что работы начнутся со дня на день. Мы очень рады!
Комментарии (0)