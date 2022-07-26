По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 26 июля, Петербург будет находиться под влиянием небольшого промежуточного гребня антициклона. Облаков в небе над регионом будет немного, а также обойдется без дождей, что поможет солнечным лучам хорошо прогреть воздушные массы. «Короткий визит жары», — резюмировал синоптик.

Температура воздуха сегодня в городе составит +26…+28, по области +24…+29. Ветер ожидается южный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 755 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Погода вновь испортится уже завтра. По данным Леуса, в среду ожидается «кратковременный дождь, возможна гроза и похолодает».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 27 июля в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Температура воздуха ночью составит +16…+18 градусов, днем +21…+23.

В четверг, 28 июля, также будет облачно с прояснениями, пройдет кратковременный дождь — ночью местами. В темное время суток температура воздуха составит +13…+15 градусов, днем +20…+22.