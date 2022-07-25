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Бюджет Петербурга получил рекордные 626 млрд рублей дохода за первые полгода

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Петербург досрочно закрыл план по налогу на прибыль организаций. По итогам первых шести месяцев в бюджет города поступило 626 млрд рублей, сообщил в своем telegram-канале вице-губернатор Алексей Корабельников.

Shutterstock.com

«Поступления налога за первое полугодие 2022 года почти в 3 раза превысили поступления за первую половину прошлого года. Основной прирост приходится на компании нефтегазового сектора. Но и без них налог на прибыль демонстрирует положительную динамику», — написал он.

Основная часть доходов связана с поступлениями налога на прибыль организаций — 52,4% и налога на доходы физлиц — 28,5%. При этом израсходовано 365 млрд рублей, что на 8% больше, чем в прошлом году.

C января по июнь в бюджет города поступило 626 млрд рублей, или 70% от запланированного годового объема. Доходы увеличились на 262 млрд рублей, или на 72,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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