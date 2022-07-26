25 (!) бесплатных экскурсий по Петербургу и окрестностям: от дома эмира Бухарского до Императорской фермы

Дворец графов Бобринских

Здание построено по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска для Алексея Григорьевича Бобринского — внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Впоследствии потомки графа пробыли хозяевами дворца вплоть до Октябрьской революции. Здесь собиралось все высшее общество города: салон Бобринских посещали императоры Александр I, Николай I, известные литераторы и дипломаты — Вяземский, Нессельроде, Горчаков, Жуковский, Пушкин. На экскурсии участники осмотрят парадную лестницу с балконом для оркестра и несколько залов: Танцевальный зал, Голубую гостиную с предметами интерьера XIX века и Малиновую гостиную с подлинно-сохранившейся отделкой стен.

Когда: 5 августа 15:00, 5 августа 17:30, 6 августа 14:00, 6 августа 16:30.

Записаться на экскурсию можно здесь.