25 (!) бесплатных экскурсий по Петербургу и окрестностям: от дома эмира Бухарского до Императорской фермы

В Петербурге продолжается седьмой сезон образовательного проекта «Открытый город», благодаря которому можно бесплатно посетить экскурсии по памятникам архитектуры. Вот подборка самых интересных прогулок, которые стоит посетить в первой половине августа. Запись открывается на сайте проекта за три дня до начала мероприятия.
Дворец графов Бобринских
Здание построено по проекту итальянского архитектора Луиджи Руска для Алексея Григорьевича Бобринского — внебрачного сына императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Впоследствии потомки графа пробыли хозяевами дворца вплоть до Октябрьской революции. Здесь собиралось все высшее общество города: салон Бобринских посещали императоры Александр I, Николай I, известные литераторы и дипломаты — Вяземский, Нессельроде, Горчаков, Жуковский, Пушкин. На экскурсии участники осмотрят парадную лестницу с балконом для оркестра и несколько залов: Танцевальный зал, Голубую гостиную с предметами интерьера XIX века и Малиновую гостиную с подлинно-сохранившейся отделкой стен.
Когда: 5 августа 15:00, 5 августа 17:30, 6 августа 14:00, 6 августа 16:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
«Я вам рекомендую черный шелк»
Участники посетят фотосалон-музей «отца российского фоторепортажа» Карла Буллы. Весь Петербург в свое время мечтал сделать здесь свои снимки: Есенин, Маяковский, Гиппиус, Горький, Куприн, Малевич, Репин, Стасов и другие. Сейчас это музей изучения и сохранения отечественной фотографии. Экскурсанты узнают, как читать старые снимки, секреты фотографов и многое другое.
Когда: 5 августа 16:00, 14 августа 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Восточные сказки последнего Эмира
Здание возвели по проекту архитектора Кричинского для последнего эмира (правителя) Бухарского эмирата — Сейид Алима-хана. Из-за Первой Мировой войны зодчий не успел достроить особняк, в частности, балюстраду на главном фасаде — работы заканчивали уже в 1950-х годах. Дом получился в итальянском стиле, соединяя в себе черты разных эпох: античности и ренессанса. Сам архитектурный памятник является единственным в Петербурге, внешняя часть которого отделана шишимским мрамором. На экскурсии участники узнаю о судьбе здания, владельце, который так и не успел пожить и архитекторе проекта.
Когда: 13 августа 11:00, 13 августа 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Я одеваюсь у Эсдерса. Универмаг у Красного моста
Здание универмага возвели в 1907 году по проекту петербургских архитекторов Владимира Александровича Липского и Константина Николаевича де Рошефора для торгового дома «С.Эсдерс и К.Схейфальс». Здесь продавали шляпы, перчатки, платья, корсеты, вуали и другие вещи. Среди клиентов магазина были члены императорской семьи, включая императрицу Александру Федоровну, супругу Николая II. В течение десяти лет, до 1917 года Торговый дом на Мойке считался самым модным и богатым торговым предприятием. Сейчас здания является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и продолжает функционировать как универмаг.
Когда: 14 августа 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Велосипедная экскурсия «В поисках забытых источников»
Это велосипедная прогулка по Большой Охте и Полюстрова. Участники проедут по паркам и набережным, посмотрят Церковь Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы и узнают факты из жизни архитектора Бенуа и его сыновьях-художниках. Спортивный инвентарь предоставляют на месте.
Когда: 3 августа 15:30, 10 августа 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Здание Германского посольства
Здание в стиле неоклассицизма построено по проекту немецкого архитектора Петер Беренс. На первом этаже здания раньше были служебные помещения, а на втором — парадные залы и квартира посла, на третьем — жилье работников посольства. Все предметы внутреннего убранства выполнены по рисункам Беренса на предприятиях Германской империи. Петербуржцы сразу неоднозначно восприняли проект: исследователь Черненко отмечает, часто поставленные колонны и облицовка из темно-красного гранита придавали дому «германскую брутальность и нордическую тяжеловесность». Некоторые же считали, что постройка вполне гармонирует с Исаакиевским собором по соседству.
Когда: 4 августа 14:00, 11 августа 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Академия наук
Здание построено по проекту архитектора Джакомо Кваренги в 1783-1789 годах по заказу Екатерины II. В нем бывали известные ученые как Иван Павлов, Дмитрий Менделеев, Алексей Крылов, Александр Карпинский и Николай Вавилов, а нобелевский лауреат по физике Жорес Алферов многие годы возглавлял местный научный центр. На экскурсии расскажут, как появилась первая в России Академия наук и создан естественнонаучный музей, увидят мозаичное панно «Полтавская баталия», созданное Михаилом Васильевичем Ломоносовым, и росписи в технике гризаль на потолке Большого конференц-зала.
Когда: 3 августа 11:00, 10 августа 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Пешеходная экскурсия в особняк П.А. Зубова
Участком на Исаакиевской площади владел граф Арсений Закревский. Здесь располагался двухэтажный особняк с дворовыми флигелями. В 1869-м его приобрел граф Валентин Зубов. По проекту архитектора Гаральда Боссе здание частично перестроили: надстроили третий этаж и увеличили на один этаж дворовые флигеля. В 1912-м граф Зубов основал в особняке первый в России Институт истории искусств. В свое время в нем бывали Пушкин, Блок, Есенин, Мейерхольд и Маяковский. В особняке сохранилась часть дореволюционных интерьеров: например, Бильярдная (ныне Библиотека), Малахитовая гостиная в стиле рококо.
Когда: 2 августа 14:00, 6 августа 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великого князя Николая Николаевича
Здание построено по проекту архитектора Штакеншнейдера в стиле эклектики как подарок от Николая I своему сыну на присягу. Из-за Русско-турецкой войны строительство дворца затянулось — семья Николая Николаевича смогла туда въехать лишь в 1861-м. Сам проект включал в себя на тот момент самые последние новшества: гидравлический лифт, громоотводы, телеграфную связь, водопровод, канализацию и отопительную систему из каминов и печей. До наших дней здесь сохранилась придомовая церковь во имя Богородицы всех скорбящих радости. Во время экскурсии участники посетят парадные залы, личные покои семьи князя и его приемную.
Когда: 4 августа 14:00, 11 августа 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Велосипедная экскурсия «Невских островов очарование»
Маршрут велопрогулки пройдет по набережным Крестовского, Елагина и Каменного островов. Участники увидят старейшие дачи, Центральный парк культуры и отдыха имени Кирова и его архитектурную доминанту — Елагин дворец, построенный по проекту архитектора Карла Росси. Велосипеды, шлемы и светоотражающие жилеты выдадут на месте.
Когда: 2 августа 18:00, 4 августа 18:00, 9 августа 18:00, 11 августа 18:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Мариинский дворец
Здание построено архитектором Андреем Штакеншнейдером, автором Царицынского павильона, Николаевского дворца. Николай I подарил Мариинский дворец своей дочери Марии и ее мужу герцогу Лейхтенбергскому на свадьбу. Сейчас в его стенах заседает Законодательное собрание. На экскурсии посетители увидят Красный, Белый, Помпейский, Круглые залы и Зимний сад, где в свое время находились экзотические растения и даже фонтан.
Когда: 4 августа 16:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Автобусная экскурсия «С именем Путилова (дом Л.Э. Гехта)»
Отправной точкой станет старинный дом Л.Э.Гехта, где некогда располагалась контора по продаже швейных машин, во время Первой Мировой была «Чайная», а в 1917-м здесь проводили собрания рабочих-путиловцев. Затем экскурсанты прогуляются по «путиловской» Нарвской заставе: посмотрят старинные фабрики, храмы архитектора Василия Косякова, Путиловскую набережную Морского канала на Канонерском острове, старую Екатерингофскую дорогу и памятник Путилову у Кировского завода. А в конце экскурсии посетители побывают в Путиловском храме, на территории которого похоронен инженер Николай Путилов и его жена.
Когда: 5 августа 13:30, 13 августа 13:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Замки и подковы
Сначала участники посмотрят парк в Стрельне: увидят дом привратника и главные ворота усадьбы графа Орлова, ансамбль служебных построек. Затем экскурсовод покажет конюшенный комплекс в стиле необарокко в усадьбе Знаменка в Петергофе, построенной по проекту архитектора Боссе. Завершится маршрут у Императорских конюшен. Это неоготический замок, возведенный по проекту русского архитектора Николая Бенуа по поручению Николая I. На его территории жили более 300 лошадей, обслуживающий персонал, располагались каретная и другие бытовые службы.
Когда: 14 августа 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Императорская ферма. Воссозданные памятники царскосельских парков
Это комплекс готических сооружений, построенных по проекту Адама Менеласа в 1820-х. Ансамбль состоял из Павильона высочайшего присутствия, Молочни, Коровника, сараев для мериносов, Дома смотрителя и других строений. Во флигелях располагались службы и квартиры скотников и ветеринара. На лугах парка пасли скот. Сама ферма не только обслуживала императорский двор, но и отбирала лучшие породы животных для скотоводства. Сейчас здесь располагается Конный комплекс музея-заповедника.
Когда: 6 августа 11:00, 13 августа 11:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк С. Н. Чаева
Экскурсанты посетят три дома. Первым станет доходный дом Эйлерса в стиле модерна. Здание построено по проектам архитекторов Эйлерса и Лидваля. Фасад орнаментирован цветочными мотивами — Эйлерс поставлял свежие цветы ко двору и являлся владельцем магазина на Невском проспекте. В парадных сохранились аутентичные витражи.
Далее участники прогулки увидят Гомеопатическую лечебницу, построенную архитектором Сюзором в честь Александра II. Ранее здесь располагалась церковь. Когда к власти пришли советы, ее демонтировали, а в здании разместили рентгенологический и радиологический институт.
Завершающей точкой маршрута станет особняк инженера путей сообщения Сергея Чаева — он участвовал в строительстве транссибирской железной дороги. Здание построено по проекту архитектора Апышкова. С 1926 года здесь получила прописку районная стоматологическая поликлиника.
Когда: 6 августа 15:00, 6 августа 17:00, 13 августа 15:00, 13 августа 17:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Здание Синода
О Священном Синоде здесь напоминает только уцелевшая до наших дней домовая церковь Святых Отцов Семи Вселенских Соборов. Сейчас в здании располагается Президентская библиотека имени Бориса Ельцина. Экскурсанты узнают, почему ее называют «библиотекой без книг», посетят читальный и выставочный залы, монументальный атриум и мультимедийный зал, а также увидят инаугурационную книгу.
Когда: 5 августа 15:20, 12 августа 15:20.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Отражение времени в домах Литейной части (особняк Вейнеров)
Здание построено по проекту архитектора Гиршовича для Петра Вейнера старшего и соавтора Музея старого Петербурга, редактора и издателя журнала «Старые годы» — Петра Вейнера (младшего) в 1890-х годах. Интерьеры дома оформлены в стиле флорентийских палаццо и украшены фигурами путти и изображениями птиц-драконов. На экскурсии посетители узнают о судьбе собственников здания, а также посетят апартаменты, где жил и работал Петр Вейнер (младший).
Когда: 10 августа 17:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Здание Русского Географического Общества
Императорское русское географическое общество было основано в 1845-м по поручению Николая I. К началу XX века оно разрослось, поэтому было решено построить собственное здание. Проектом дома в стиле северного модерна занимался архитектор Гавриил Барановский, автор магазина семьи Елисеевых в Петербурге на Невском проспекте. Штаб-квартира никогда не закрывалась (даже в годы блокады). До наших дней сохранился не только фасад, но и внутреннее убранство. Во время экскурсии участники узнают об истории развития общества, ознакомятся с историческими документами и картами, посмотрят документальный фильм «Зодчий Гавриил Барановский».
Когда: 9 августа 16:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Дворец Великой Княгини Ольги Александровны (особняк Барятинских)
Здание построено по проекту архитектора Егора Диммерта. Особняк многократно перестраивался. В 1858-м архитектор Гаральд Боссе увеличил площадь дома, оформил фасады в стиле барокко, но проект не был закончен до конца. В 1874-м Иоганн Мерц продолжил расширение особняка. Великая княгиня Ольга Александровна, младшая сестра императора Николая II, проживала здесь с мужем, принцем Петром Ольденбургским. С 1988 года и по сей день в доме располагается Петербургская торгово-промышленная палата.
Когда: 7 августа 10:00, 13 августа 10:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк П.Н. Демидова
Здание построено по типовому проекту архитектора Михаила Земцова (автор Аничкова дворца). До 1835 года архитектор Огюст Монферран владел домом. Затем он продал особняк русскому предпринимателю Павлу Демидову. Вскоре здание перешло во владение княгине Гагариной. Она заказала перестройку интерьеров особняка архитекторам Штрому и Месмахеру. Экскурсанты оценят, как сохранилась свободная планировка здания, заложенная еще Монферраном, и увидят комнаты с мраморными каминами.
Когда: 9 августа 14:00, 11 августа 14:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Особняк В.П.Кочубея
В 1911 году главный церемониймейстер Императорского Двора Василий Петрович Кочубей приобрел в Царском Селе участок земли со старым деревянным домом. А уже в 1913 году на его месте был возведен каменный особняк в стиле неоклассицизма по проекту архитекторов Таманова и Лансере. Здесь сохранилась мебель начала XX века, предметы декоративно-прикладного искусства. Сейчас в особняке обосновался Учебный центр подготовки руководителей Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».
Когда: 6 августа 12:00, 14 августа 12:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Смольный: три эпохи
Экскурсанты осмотрят институт, узнают о жизни воспитанниц и посмотрят их личные вещи. Известно, что условия содержания благородных девиц были довольно суровыми: раннее пробуждение, скромные приемы пищи, давление со стороны преподавателей. Но несмотря на это девушки посещали развлекательные мероприятия: ходили на выставки, в театр, устраивали балы и праздники. Также участники экскурсии посетят актовый зал, где Владимир Ильич торжественно объявил о победе революции.
Когда: 1 августа 18:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Усадьба Кирьяново в жизни княгини Е.Р. Дашковой
Экскурсия посвящена судьбе сподвижнице Екатерины II, главе двух академий Екатерине Дашковой. Участники увидят дачу, построенную по задумке владелицы, посетят центральную часть усадебного дома, обычно недоступную для осмотра, а также узнают, как жила одна из самых ярких женщин в истории России.
Когда: 2 августа 15:30.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Нарвские ворота
Памятник архитектуры в стиле ампир расположен на проспекте Стачек. Он построен в память о героях Отечественной войны 1812 года. Участники экскурсии осмотрят подвал, а также поднимутся наверх, в выставочный зал — там находится экспозиция, посвященная истории Нарвских Триумфальных ворот.
Когда: 3 августа 19:00, 17 августа 19:00.
Записаться на экскурсию можно здесь.
Новая Голландия
Квест-экскурсия по Новой Голландии. Это остров в Адмиралтейском районе, ограниченный рекой Мойкой, Крюковым и Адмиралтейским каналами. А еще — единственный в своем роде памятник промышленной архитектуры раннего классицизма. Участники решат несколько заданий и узнают историю возникновения места.
Когда: 6 августа 16:00, 13 августа 16:00.
Записаться на квест можно здесь.
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