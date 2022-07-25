Александр Колесов

О погоде в Петербурге в августе, выдержка по ТАСС:

Перспектива на август благоприятная. Будет не хуже, чем в июле, хотя там к концу месяца может быть немножко попрохладнее. В предварительном прогнозе на август рассчитываем, что чередование циклонов и антициклонов продолжится.

Основной фон температуры — 18-23 градуса, это самая комфортная для нас погода. И отдельно в те периоды, когда будет антициклон, когда будет вынос теплых воздушных масс с запада и юго-запада, там могут быть 23-28 градусов — такие периоды еще будут наблюдаться.