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Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в августе. Будет «не хуже, чем в июле»!

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Июль разменивает свою последнюю неделю. Конец месяца отметится непостоянной погодой: 26-28-градусная жара будет сменяться прохладой, сопровождаемой грозами и ливнями. О том, каким будет август и подарит ли последний летний месяц тепло, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов — публикуем его прогноз.

Marina Zezelina / Shutterstock.com
Александр Колесов

О погоде в Петербурге в августе, выдержка по ТАСС:

Перспектива на август благоприятная. Будет не хуже, чем в июле, хотя там к концу месяца может быть немножко попрохладнее. В предварительном прогнозе на август рассчитываем, что чередование циклонов и антициклонов продолжится. 

Основной фон температуры — 18-23 градуса, это самая комфортная для нас погода. И отдельно в те периоды, когда будет антициклон, когда будет вынос теплых воздушных масс с запада и юго-запада, там могут быть 23-28 градусов — такие периоды еще будут наблюдаться.

Также главный синоптик Петербурга подвел промежуточные погодные итоги этого лета. Всего с начала сезона городской Гидрометцентр зафиксировал два рекорда, пришедшиеся на 1 и 2 июля, когда температура воздуха достигла +31,2 градуса. «Эти два рекорда пока остаются единственными», — резюмировал Колесов.

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