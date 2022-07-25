Июль разменивает свою последнюю неделю. Конец месяца отметится непостоянной погодой: 26-28-градусная жара будет сменяться прохладой, сопровождаемой грозами и ливнями. О том, каким будет август и подарит ли последний летний месяц тепло, рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов — публикуем его прогноз.
О погоде в Петербурге в августе, выдержка по ТАСС:
Перспектива на август благоприятная. Будет не хуже, чем в июле, хотя там к концу месяца может быть немножко попрохладнее. В предварительном прогнозе на август рассчитываем, что чередование циклонов и антициклонов продолжится.
Основной фон температуры — 18-23 градуса, это самая комфортная для нас погода. И отдельно в те периоды, когда будет антициклон, когда будет вынос теплых воздушных масс с запада и юго-запада, там могут быть 23-28 градусов — такие периоды еще будут наблюдаться.
Также главный синоптик Петербурга подвел промежуточные погодные итоги этого лета. Всего с начала сезона городской Гидрометцентр зафиксировал два рекорда, пришедшиеся на 1 и 2 июля, когда температура воздуха достигла +31,2 градуса. «Эти два рекорда пока остаются единственными», — резюмировал Колесов.
Комментарии (0)