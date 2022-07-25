Туристы проводят в Петербурге все больше времени, а их средний чек стал на 14% выше, чем в прошлом году

Средний чек российского туриста стал выше прошлогоднего на 14 % и составил 36,5 тыс. рублей. Продолжительность поездок тоже выросла: в прошлом году в Петербург приезжали в основном на 3-4 дня, а теперь остаются до 6 дней. Хорошая новость и в том, что гости города более довольны посещением и оценивают уровень сервиса как высокий или очень высокий. Если в цифрах, то уровень удовлетворенности туристов времяпрепровождением в Петербурге вырос до 92%, что на 6% выше, чем в прошлом году.

Комитет по развитию туризма вместе с представителями турбизнеса разрабатывает программу новой культурной и туристской географии, а по мере приближения низкого сезона — поздней осени и зимы — кампания по продвижению туризма в Петербурге будет нарастать.