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Туристы проводят в Петербурге все больше времени, а их средний чек стал на 14% выше, чем в прошлом году

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Глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев подвел итоги первого полугодия 2022 года. Он сообщил ТАСС, что туристическая отрасль принесла в экономику города около 145 млрд рублей.

Средний чек российского туриста стал выше прошлогоднего на 14 % и составил 36,5 тыс. рублей. Продолжительность поездок тоже выросла: в прошлом году в Петербург приезжали в основном на 3-4 дня, а теперь остаются до 6 дней. Хорошая новость и в том, что гости города более довольны посещением и оценивают уровень сервиса как высокий или очень высокий. Если в цифрах, то уровень удовлетворенности туристов времяпрепровождением в Петербурге вырос до 92%, что на 6% выше, чем в прошлом году.

Комитет по развитию туризма вместе с представителями турбизнеса разрабатывает программу новой культурной и туристской географии, а по мере приближения низкого сезона — поздней осени и зимы — кампания по продвижению туризма в Петербурге будет нарастать.

 

Фото: Shutterstock

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