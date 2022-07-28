10 аудиопрогулок по Петербургу: от маршрута по Крестовскому острову до гида по сорнякам в Удельном парке

«Любовные письма»

Проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского запустили в Петербурге осенью 2021 года. Это бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в голове и в любое время. В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них были отобраны командой проекта и озвучены известными людьми уже нашего времени — Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской, Варварой Шмыковой, Евгением Водолазкиным, Верой Полозковой, Дмитрием Озерковым и многими другими. Мы составляли свою версию маршрута (с картой!). Этот и другие аудиоспектакли (например, «Профсоюз работников ада» с алкоголем) можно найти здесь.

Стоимость: бесплатно.