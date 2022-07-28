10 аудиопрогулок по Петербургу: от маршрута по Крестовскому острову до гида по сорнякам в Удельном парке

Экскурсии по Коломне, бердвотчинг, аудиоспектакль по любовным письмам архитекторов и писателей, гид по сорнякам: «Собака.ru» публикует подборку нескучных аудиопрогулок по городу, которая понравится и местным и гостям Петербурга.
«Поедемте на Острова!»
Это архитектурная аудиопрогулка по Каменному и Крестовскому островам от проекта «Голоса» фотографа и краеведа Мити Ганопольского. Во время экскурсии участники узнают, в каком из домов бывал Распутин, где занимались спортом ленинградские чекисты, какое место именуют Ленинградской Венецией. Эти и другие прогулки (например, по Новой Голландии или Коломне) можно найти здесь.
Стоимость: бесплатно.
Васильевский остров с Лерой Дроздецкой
Искусствовед Лера Дроздецкая сделала авторскую экскурсию по острову в формате телеграм-бота. Сервис присылает пользователям короткие рассказы о разных местах, а также современные и архивные снимки локаций. Продолжительность маршрута — до 8 часов, поэтому автор рекомендует разбить его на два-три дня.
Стоимость: 1550 рублей.
«Любовные письма»
Проект «Любовные письма» Pop-up театра Семена Александровского запустили в Петербурге осенью 2021 года. Это бесплатное аудиоприложение, благодаря которому перфоманс разыгрывается прямо в голове и в любое время. В городе есть сотни адресов, по которым жили выдающиеся писатели, художники, политики, спортсмены, архитекторы, предприниматели, цари и революционеры. Все они любили и писали письма. Самые интересные из них были отобраны командой проекта и озвучены известными людьми уже нашего времени — Ксенией Раппопорт, Елизаветой Боярской, Варварой Шмыковой, Евгением Водолазкиным, Верой Полозковой, Дмитрием Озерковым и многими другими. Мы составляли свою версию маршрута (с картой!). Этот и другие аудиоспектакли (например, «Профсоюз работников ада» с алкоголем) можно найти здесь.
Стоимость: бесплатно.
«И птицы да полетят над Землею» (бердвотчинг в Удельном парке)
Это экскурсия от натуралиста, краеведа и педагога Алексея Степанова по Удельному парку. Она поможет изучить обитателей территории: сов, соловьев, дятлов, белок и других. Если вы ранее занимались наблюдениями, то прогулка, возможно, поможет найти новые места для этого. С собой возьмите бинокль и фотоаппарат с длиннофокусным объективом или зумом. Прослушать аудиопрогулку можно тут. Кстати, на этом сайте в свободном доступе есть прогулки сотрудники музеев, частных гидов и горожан не только по Петербургу, но и по другим городам России.
Стоимость: бесплатно.
Пешеходные экскурсии от AdVita
Волонтеры фонда AdVita в прошлом году запустили телеграм-бот с аудиоэкскурсиями по Петербургу. Есть два маршрута: по Коломне и Аптекарскому острову. Чтобы воспользоваться гидом, необходимо сделать пожертвование на платформе, после чего появится окно с названием бота. Для прогулки понадобятся заряженный телефон и наушники.
Стоимость: донейшен.
«Так называемые сорняки»
Это проект сообществ «Общественный сад», «Деревья Петербурга», «Друзья Удельного парка», а также геоботаника Ирины Варгановой и ландшафтного архитектора Елены Сотниковой и урбанистки Оли Мнишко. В формате аудиогида на сайте собрана информация о растениях (с фотографиями!), которые можно найти в Удельном парке или Общественном саду на Петроградской. Ознакомиться с проектом можно здесь.
Стоимость: бесплатно.
«Литературный Петербург: от Маяковского до Довлатова»
Это аудиоэкскурсия в формате телеграм-бота от образовательного проекта Big city art. Маршрут включает 10 локаций, среди которых дом Мурузи, кафе «Сайгон», памятник Довлатову. Во время прогулки узнаете, как жили, работали и любили Маяковский, Бродский, Ахматова, Довлатов, Гиппиус и Мережковский. Путешествие занимает примерно 1,5-2 часа. Посмотреть эту прогулку и о «Русских сезонах» Дягилева можно здесь.
Стоимость: 1500 рублей.
«Петербургская Коломна: история начинаний»
Автор проекта «Завтрак в Дягилевым» об объединении «Мир искусства» Мария Дружинина выпустила аудиогид по Коломне. Он расскажет о детских и юношеских годах Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Дмитрия Философова, Вальтера Нувеля, Константина Сомова, Михаила Фокина, Игоря Стравинского и Брониславы Нижинской. Маршрут пройдет от арки Сената и Синода в начале Галерной улицы до площади Тургенева. Длительность прогулки составить 2 часа. Ознакомиться можно здесь.
Стоимость: бесплатно.
«За Невой»
Это аудиогид по нетуристическим районам города. Всего пять маршрутов: по Невскому, Красногвардейскому, Выборгскому, Приморскому и Московскому районам. Например, прогулка по Невскому району начинается в Рыбацком и проходит через музей «Невская застава», парк «Куракина дача», Ивановский карьер, а заканчивается в парке имени Бабушкина. Занимает она почти 3 часа. Все маршруты озвучены петербургским блогером Vlad Slav. Ознакомиться с этим и другими гидами можно здесь.
Стоимость: бесплатно.
Ольга Климук и Вероника Колесниченко. Мозаика «Гермес и Артемида»
«Субкультурный ландшафт»
Летний маршрут — заключительная часть проекта «Субкультурный ландшафт». Так, арт-объекты, созданные молодыми художниками, студентами Академии Штиглица, разместили в историческом центре. Во время прогулки с помощью чат-бота можно найти витражи, латунные нотки и талисманы-хранители. Ознакомиться с гидом можно здесь.
Стоимость: бесплатно.
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