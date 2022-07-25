Когда из Петербурга до «Острова фортов» начнут ходить скоростные пассажирские катамараны? Названа дата запуска

Катамараны будут использоваться на водном маршруте, соединяющем центр Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов». Линия была открыта в 2021 году, до этого регулярное водное сообщение между центром города и островом Котлин отсутствовало почти десятилетие. С прошлого года в сезон навигации от центральных причалов «Сенатская Пристань» и «Зимняя канавка» ежедневно отправляются четыре рейса, которые выполняют модернизированные «Метеоры». В 2021 году ими были перевезены более 23 тысячи пассажиров, в текущем этот показатель был достигнут за первые два месяца навигации.

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» по заказу ООО «Нева Тревел». Катамараны смогут проходить под сводами петербургских мостов, а также обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Пассажиры в количестве до 200 человек — в том числе с ограниченными возможностями — будут размещаться в салоне, рассчитанном на 150 человек, и на открытой части верхней палубы, которая сможет вместить в общей сложности 50 пассажиров. Максимальная скорость судна составит 31 узел — около 57 километров в час.

В проекте «Остров фортов» отмечают: уникальность катамарана заключается в совмещении качеств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенными мореходными качествами. Всего планируется построить шесть катамаранов. По условиям контракта, сдача первых двух запланирована на сезон навигации 2023 года, вторая пара будет передана в эксплуатацию в 2024 году, третья — в мае 2025 года.