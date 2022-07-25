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Когда из Петербурга до «Острова фортов» начнут ходить скоростные пассажирские катамараны? Названа дата запуска

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Уже в следующем сезоне навигации из Петербурга до парка «Остров фортов» в Кронштадте можно будет добраться на скоростном пассажирском катамаране. Судна под названием «Форт "Кроншлот"» и «Форт "Петр Первый"» собирают на Средне-Невском судостроительном заводе.

Shutterstock.com

Катамараны будут использоваться на водном маршруте, соединяющем центр Петербурга с музейно-историческим парком «Остров фортов». Линия была открыта в 2021 году, до этого регулярное водное сообщение между центром города и островом Котлин отсутствовало почти десятилетие. С прошлого года в сезон навигации от центральных причалов «Сенатская Пристань» и «Зимняя канавка» ежедневно отправляются четыре рейса, которые выполняют модернизированные «Метеоры». В 2021 году ими были перевезены более 23 тысячи пассажиров, в текущем этот показатель был достигнут за первые два месяца навигации.

Проект судна разработан петербургским проектно-конструкторским бюро «Форсс Технологии» по заказу ООО «Нева Тревел». Катамараны смогут проходить под сводами петербургских мостов, а также обладают высокими скоростными и мореходными качествами. Пассажиры в количестве до 200 человек — в том числе с ограниченными возможностями — будут размещаться в салоне, рассчитанном на 150 человек, и на открытой части верхней палубы, которая сможет вместить в общей сложности 50 пассажиров. Максимальная скорость судна составит 31 узел — около 57 километров в час.

В проекте «Остров фортов» отмечают: уникальность катамарана заключается в совмещении качеств речного судна с низким волнообразованием и прибрежного судна с повышенными мореходными качествами. Всего планируется построить шесть катамаранов. По условиям контракта, сдача первых двух запланирована на сезон навигации 2023 года, вторая пара будет передана в эксплуатацию в 2024 году, третья — в мае 2025 года.

Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой проекта «Остров фортов»
Изображение предоставлено «Собака.ru» пресс-службой проекта «Остров фортов»
Ксения Шойгу

Руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов»:

Популярность Петербурга как туристического направления растет. Все больше гостей Северной столицы хотят побывать в Кронштадте. Добираться до него лучше всего по воде. В прошлом году мы с нашей партнерской судоходной компанией возродили регулярный водное сообщение между Кронштадтом и центром Петербурга. Маршрут сразу доказал свою востребованность. В этом году спрос на билеты уже удвоился по сравнению с прошлым годом и продолжает расти. На Средне-Невском судостроительном заводе — одном из лучших предприятий страны — для нашего маршрута строятся скоростные пассажирские катамараны. Это очень комфортабельные суда повышенной вместимости. Они будут спускаться на воду попарно в течение трех лет, начиная со следующего года. Вывод их на маршрут позволит не только удовлетворить растущий спрос, но и сделать поездки по воде в Кронштадт еще более приятными.

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