В каких регионах России ожидается жара, а в каких — ливни и сильный ветер? Рассказал глава Гидрометцентра Вильфанд

В течение пяти ближайших дней на всей территории европейской части России будет устойчиво тепло, тогда как на Северо-Западный федеральный округ обрушатся дожди, сопровождаемые сильным ветром. Такой прогноз дал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.
О погоде в России в начале недели, выдержка по ТАСС:
Осадки прогнозируются к западу от Москвы. В Брянской, Орловской, Курской областях ожидаются сильный дождь, гроза, град, ветер до 18 м/с в понедельник. В Ленинградской, Псковской, Новгородской областях ливневый дождь, гроза, ветер до 18 м/с будут с 25 по 27 июля.
Если исключить Северо-Западный федеральный округ, то на всей европейской территории России будет примерно одна и та же температура днем в течение рабочей недели — 25-30 градусов. Это и ЦФО, и Поволжье, и Южный федеральный округ, и Северо-Кавказский федеральный округ.
Новая неделя в Петербурге начинается с погодных качелей — то дождливо, то жарко, то снова прохладно. По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 26 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем прогреется до +26…+28, на побережье Финского залива местами до +24. В среду, 27 июля, будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ночью — местами. В ночное время суток температура составит +16…+18 градусов, днем столбики термометров покажут +22…+24.
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