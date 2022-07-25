18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Дождливо, жарко, прохладно: какой будет погода в Петербурге в начале рабочей недели?

Поделиться:

Новая неделя в Петербурге начинается с погодных качелей — то дождливо, то жарко, то снова прохладно. Публикуем прогноз синоптиков на сегодня и ближайшие дни.

Shutterstock.com

По прогнозу ведущего синоптика погодного центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 25 июля, Петербург останется на периферии обширного, но малоактивного циклона, который сохранит в регионе облачную с прояснениями погоду. Местами также пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха сегодня в городе составит +22…+24 градуса, по области +20…+25. Ветер ожидается северо-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 758 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Во вторник, по данным Леуса, без существенных осадков и «заметно потеплеет».

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 26 июля, в Петербурге ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Температура воздуха ночью составит +15…+17 градусов, днем прогреется до +26…+28, на побережье Финского залива местами до +24.

В среду, 27 июля, будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ночью — местами. В ночное время суток температура составит +16…+18 градусов, днем столбики термометров покажут +22…+24.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: