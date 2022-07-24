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Багамы, Гернси и Мэн: правительство России обновило список недружественных стран

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Правительство России расширило перечень недружественных стран. В список вошли Багамы, острова Мэн и Гернси, следует из сообщения кабинета министров.

Shutterstock

Уточняется, что острова Гернси и Мэн оказались в перечне из-за поддержки введенных Великобританией санкций. Багамские острова попали в список из-за запрета на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций.

Согласно указу президента России Владимира Путина, граждане и компании страны смогут расплатиться с зарубежными кредиторами из недружественных стран в рублях. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц.

Так, в список вошли уже 50 государств, в том числе Австралия, Албания, Андорра, Великобритания, включая Джерси, Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар, государства—члены Европейского Союза, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань (Китай), Украина, Черногория, Швейцария, Япония. Ранее в перечень включили Грецию, Данию, Словакию, Хорватию и Словению. Последним двум странам запретили нанимать сотрудников в свои дипмиссии и консульские учреждения в РФ.

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