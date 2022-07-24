Багамы, Гернси и Мэн: правительство России обновило список недружественных стран

Уточняется, что острова Гернси и Мэн оказались в перечне из-за поддержки введенных Великобританией санкций. Багамские острова попали в список из-за запрета на любые операции с Банком России, российским Минфином и рядом кредитных организаций.

Согласно указу президента России Владимира Путина, граждане и компании страны смогут расплатиться с зарубежными кредиторами из недружественных стран в рублях. Временный порядок распространяется на выплаты, превышающие 10 млн рублей в месяц.