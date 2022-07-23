К 2024 году на Васильевском создадут новое зеленое пространство

Общая площадь будущего парка будет составлять 70 гектаров. По данным комитета по благоустройству, до конца 2022 года будет завершена разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории, а сам парк планируют обустроить в два этапа за 2023 и 2024 год.

Работники АО «Балтийский завод» предлагают увековечить на территории зеленого пространства память о Героях Социалистического Труда, которые работали на Васильевском острове. В частности, они хотели бы «увековечить память работников предприятий в будущем парке: разместить на гранитных глыбах стилизованные портреты с именами и заслугами людей – Героев Социалистического Труда».