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К 2024 году на Васильевском создадут новое зеленое пространство

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Новое зеленое пространство на Васильевском острове может появиться к 2024 году. Линейный парк расположится на территории между ЗСД и Морской набережной, от набережной Макарова до транспортной развязки ЗСД в районе Шкиперского протока. Об этом сообщает «Петербургский дневник» со ссылкой пресс-службу комитета по благоустройству.

Общая площадь будущего парка будет составлять 70 гектаров. По данным комитета по благоустройству, до конца 2022 года будет завершена разработка проектно-сметной документации по благоустройству территории, а сам парк планируют обустроить в два этапа за 2023 и 2024 год.

Работники АО «Балтийский завод» предлагают увековечить на территории зеленого пространства память о Героях Социалистического Труда, которые работали на Васильевском острове. В частности, они хотели бы «увековечить память работников предприятий в будущем парке: разместить на гранитных глыбах стилизованные портреты с именами и заслугами людей – Героев Социалистического Труда».

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