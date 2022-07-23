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Синоптик: холодный фронт в Петербурге принесет грозы и ливни

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Сегодня, 23 июля, в Петербурге ожидаются грозы и ливень. Все из-за холодного фронта, сообщает  ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

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Как отмечает синоптик, в эту субботу на погоду будет влиять холодный атмосферный фронт. «При переменной облачности во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами возможен град», — предупредил он.

Воздух при этом прогреется до +29 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. По словам Леуса, в воскресенье пройдут кратковременные дожди и существенно похолодает.

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