Синоптик: холодный фронт в Петербурге принесет грозы и ливни

Как отмечает синоптик, в эту субботу на погоду будет влиять холодный атмосферный фронт. «При переменной облачности во второй половине дня пройдут кратковременные дожди ливневого характера, прогремят грозы, местами возможен град», — предупредил он.

Воздух при этом прогреется до +29 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 757 мм рт. ст., что ниже нормы. По словам Леуса, в воскресенье пройдут кратковременные дожди и существенно похолодает.