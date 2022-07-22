До конца года в Петербурге отремонтируют почти 1 млн квадратных метров дорог

Как сообщают в Смольном, контракты на ремонт дорог, рассчитанные на первое полугодие 2022 года, выполнены в полном объеме. За это время восстановлено 516,8 тысячи квадратных метров площади дорожных покрытий, из них 37,8 тысячи квадратных метров дефектов было устранено на тротуарах.

Наиболее серьезный ремонт проведен на Дибуновской и Народной улицах, на проспектах Бакунина, Королева и Косыгина, Перевозном переулке и улице Печатника Григорьева. Дорожники также работали на Пулковском шоссе, Рижской, Школьной, Ленинградской улицах, на проспектах, Товарищеском, Энтузиастов и Российском, а также в Таврическом переулке.

Во втором полугодии 2022 года планируется устранить дефекты площадью 474,3 тысячи квадратных метров, в том числе на тротуарах, площадь работ на которых составляет 61,7 тысячи квадратных метров. Отдельное внимание уделят тротуарам — так как своевременного устранения выбоин, просадок, трещин, неровностей плиточных покрытий зависят «комфорт и безопасность пешеходов».

Только на этой неделе ремонт был произведенна улицах Куракина, Мишкинской, Васенко, Салова, Морской, Новосибирской, на площади Калинина, набережной Лейтенанта Шмидта, в Суховском и Ковенском переулках, на проспекте Наставников, а также 22-23-й линиях Васильевского острова. Всего объем работ, уже произведенных и запланированных до конца года, составит около 0,9 миллиона квадратных метров.

«Наряду со строительством новых трасс город обязан содержать существующие магистрали в качественном и безопасном для движения состоянии. Пока позволяет погода, во всех районах города ведется масштабная работа по устранению выбоин и неровностей на улицах и проспектах», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.