В центре Петербурга днем 24 июля разведут четыре моста. И все из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

В воскресенье, 24 июля, с 11:00 до 12:15 разведут четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский. А для проезда транспорта и прохода пешеходов их закроют в 9 часов утра, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Ночная разводка мостов пройдет по обычному графику.

Напомним, в последнее воскресенье июля в Петербурге отметят День военно-морского флота. Празднование почти на две недели ограничит движение в центре города — публикуем полный список перекрытий.