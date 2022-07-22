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В центре Петербурга днем 24 июля разведут четыре моста. И все из-за репетиции парада ко Дню ВМФ

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В Петербурге из-за репетиции парада ко Дню ВМФ разведут мосты 24 июля. Переправы будут недоступны днем как для транспорта, так и для пешеходов.

Shutterstock.com

В воскресенье, 24 июля, с 11:00 до 12:15 разведут четыре моста: Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский. А для проезда транспорта и прохода пешеходов их закроют в 9 часов утра, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Мостотрест». Ночная разводка мостов пройдет по обычному графику.

Напомним, в последнее воскресенье июля в Петербурге отметят День военно-морского флота. Празднование почти на две недели ограничит движение в центре города — публикуем полный список перекрытий.

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