МЧС предупреждает: уикенд в Петербурге начнется в ливней, гроз и сильного ветра

Как предупреждает МЧС, ссылаясь на прогноз синоптиков, в субботу, 23 июля, в Петербурге ожидаются ливни и грозы, порывы ветра при которых будут достигать 20 метров в секунду. Спасатели советуют по возможности не выходить из дома, закрыть окна и двери, а во время грозы держаться подальше от электропроводки, антенн, высоких деревьях — особенно одиноких.

Также во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде, купаться в водоемах и находиться на возвышенности. При сильном дожде спасатели не советуют спускаться в подземные переходы и другие заглубленные помещения.

При ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора дома или балкона, машину поставить в гараж, а при отсутствии такой возможности припарковать ее вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», несмотря на непогоду, в субботу в Петербурге будет жарко: температура воздуха ночью составит +18…+20 градусов, днем +28…+30. В воскресенье, 24 июля, ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. В ночное время суток температура воздуха составит +16…+18 градусов, днем +22…+24.