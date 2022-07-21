Туристы принесли в экономику Петербурга 145 млрд рублей за первые полгода

За первые полгода 2022 года Петербург заработал на туристах около 145 млрд рублей. Об этом рассказал председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.
По его данным, путешественники чаще всего положительно оценивают уровень обслуживания. А в Петербурге туристы останавливаются в среднем на 3-6 дней, пишет ТАСС со слов чиновника. В среднем туристы в городе тратят 36,5 тысяч рублей. Этот показатель, по сравнению с 2021 годом, вырос на 14%.
Также рост зафиксировали и в уровне удовлетворенности туристов: он достиг 92%, увеличившись на 6%. Корнеев отметил, что в Петербурге развиваются все виды туризма: культурно-познавательный, деловой, образовательный, медицинский, экологический, гастрономический и другие.
Комментарии (0)