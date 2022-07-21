Туристы принесли в экономику Петербурга 145 млрд рублей за первые полгода

По его данным, путешественники чаще всего положительно оценивают уровень обслуживания. А в Петербурге туристы останавливаются в среднем на 3-6 дней, пишет ТАСС со слов чиновника. В среднем туристы в городе тратят 36,5 тысяч рублей. Этот показатель, по сравнению с 2021 годом, вырос на 14%.

Также рост зафиксировали и в уровне удовлетворенности туристов: он достиг 92%, увеличившись на 6%. Корнеев отметил, что в Петербурге развиваются все виды туризма: культурно-познавательный, деловой, образовательный, медицинский, экологический, гастрономический и другие.