18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Уличные музыканты больше не смогут выступать в Петербурге без согласования

Поделиться:

Уличным музыкантам запретили выступать в Петербурге без согласования. Проект закона о проведении уличных выступлений одобрил губернатор города Александр Беглов, пишет пресс-служба Смольного.

Myskina6 / Shutterstock.com

Документ будет регулировать проведение музыкальных, литературных, танцевальных и иных выступлений на территориях общего пользования. Организацию номеров нужно будет согласовывать с комитетом по культуре и районными администрациями. За проведение несогласованных мероприятий будет грозить административная ответственность.

Уполномоченные органы должны описать перечень мест, где артисты смогут выступать. В законе также пропишут основания для отказа в согласовании мероприятия. В Смольном утверждают, что новые нормы не помешают уличным артистам, поскольку они уже обязаны уведомлять комитет по культуре либо администрацию района о своих выступлениях.

«Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. Атмосфера творчества и праздника, которую они создают, оживляет и украшает Петербург. И горожане, и гости города благожелательно относятся к их выступлениям, но есть и обратная сторона — жители нередко жалуются на шум, на скопление слушателей», — заявил Беглов.

По словам градоначальника, действующие нормы устарели, а предлагаемый законопроект сделает согласования «более детальными и понятными». Отмечается, что закон не затронет культурно-массовые мероприятия, включенные в общегородские планы, свадьбы, празднования дней рождения, религиозные обряды и церемонии.

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: