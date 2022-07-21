Уличные музыканты больше не смогут выступать в Петербурге без согласования

Документ будет регулировать проведение музыкальных, литературных, танцевальных и иных выступлений на территориях общего пользования. Организацию номеров нужно будет согласовывать с комитетом по культуре и районными администрациями. За проведение несогласованных мероприятий будет грозить административная ответственность.

Уполномоченные органы должны описать перечень мест, где артисты смогут выступать. В законе также пропишут основания для отказа в согласовании мероприятия. В Смольном утверждают, что новые нормы не помешают уличным артистам, поскольку они уже обязаны уведомлять комитет по культуре либо администрацию района о своих выступлениях.

«Выступления уличных музыкантов давно стали традицией нашего города. Атмосфера творчества и праздника, которую они создают, оживляет и украшает Петербург. И горожане, и гости города благожелательно относятся к их выступлениям, но есть и обратная сторона — жители нередко жалуются на шум, на скопление слушателей», — заявил Беглов.

По словам градоначальника, действующие нормы устарели, а предлагаемый законопроект сделает согласования «более детальными и понятными». Отмечается, что закон не затронет культурно-массовые мероприятия, включенные в общегородские планы, свадьбы, празднования дней рождения, религиозные обряды и церемонии.