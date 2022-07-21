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На КАД у Октябрьской набережной введут ограничение по скорости на целый месяц

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На юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга до середины сентября ограничат скорость движения. Там будут проходить дорожные работы по замене шумозащитных экранов.

Shutterstock.com

Работы будут проходить с 15 августа по 15 сентября на участке с 54-го по 55-й километр внутреннего кольца КАД, у развязки с Октябрьской набережной. Там на всех четырех полосах скорость движения ограничат до 50 километров в час.

Как рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», работы будут проводить в полосе безопасности. Менять экраны будут в круглосуточном режиме. Работы ведет ООО СПК «Зелёный город».

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