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В Шушарах появилась «Стена плача». На ней перечислили все проблемы поселка

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Жители поселка Шушары в Пушкинском районе Петербурга установили «Стену плача». Таким образом они решили привлечь внимание к проблемам, которые годами не решаются: начиная от отсутствия зеленых зон и доступности транспорта до нехватки инфраструктуры.

«Стена эта растет из-за непрекращающейся, бездумной жилой застройки. Проблем с каждым годом становится только больше, и вместе с проблемами будет расти и стена», — сказано в сообщении в группе ВКонтакте «Шумные Шушары».

Вся стена исписана проблемами района: нехватка транспорта, отсутствие освещения и зеленых зон, разбитые дороги и другое. Местные жители предлагают тем, кто собирается переехать в Шушары, сначала посетить «Стену шушарского плача».

«Равнодушным не останется никто, ведь Шушары — это как отдельное, частное государство нерешаемых проблем внутри величайшего города с величайшей историей", — пишут в паблике.

Ранее в Шушарах на пустыре установили огромный каменный кукиш. Таким образом местные жители привлечь внимание застройщика и напомнить ему об обещании обустроить общественный парк.

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