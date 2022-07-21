Как празднование Дня ВМФ ограничит движение в Петербурге? Полный список перекрытий

В последнее воскресенье июля в Петербурге отметят День военно-морского флота. Празднование почти на две недели ограничит движение в центре города — публикуем полный список перекрытий.
Движение транспорта будет прекращено 24 июля с 09:00 до 14:00, 28 июля с 09:00 до 14:00 и с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля по адресам:
- Дворцовый мост;
- Адмиралтейская наб.;
- Адмиралтейский пр.;
- Адмиралтейский проезд;
- Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;
- Дворцовая наб.;
- Сенатская пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара;
- Дворцовый проезд;
- Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Гороховая от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;
- Университетская наб.;
- Биржевая пл.;
- Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.;
- Мраморный пер.;
- Мошков пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.
24 июля с 09:00 до 14:00, 28 июля с 09:00 до 14:00 и 31 июля с 07:00 до 14:00 движение будет прекращено по адресам:
- Литейный мост;
- Дворцовый мост;
- Благовещенский мост;
- Невский пр. от Малой Морской ул. до Садовой ул.;
- Малая Морская ул. от Невского пр. до Гороховой ул.;
- Большая Морская ул. от Гороховой ул. до Невского пр.;
- Кирпичный пер. от Малой Морской ул. до Большой Морской ул.;
- Казанская ул. от Невского пр. до д. 2 по Казанской ул.;
- наб. Лейтенанта Шмидта от 8-9-й линий В.О. до Благовещенского моста;
- наб. Кутузова;
- Литейный пр. от Шпалерной ул. до Воскресенской наб.;
- съезд с Воскресенской наб. на Литейный мост;
- съезды с Пироговской наб. на Литейный мост.
Также в связи с проведением телевизионной трансляции главного военно-морского парада движение автомобилей будет прекращено:
- с 00:00 21 июля до 06:00 5 августа по Адмиралтейской наб. и Адмиралтейскому проезду;
- с 00:00 25 июля до 23:59 1 августа по Таможенному пер., а также по Галерной ул. от д. № 3 до Сенатской пл.
Движение также будет ограничено путем сужения проезжей части:
- с 00:00 21 июля до 06:00 5 августа на Английской наб. от д. № 2 до д. № 6;
- с 00:00 24 июля до 23:59 1 августа на Дворцовой наб. от Эрмитажного моста до д. № 38, а также на Университетской наб. вдоль д. № 5.
Кроме того, с 00:00 20 июля и до 06:00 5 августа введен запрет остановки транспортных средств по Адмиралтейской наб. от Адмиралтейского проезда к Сенатской пл., нечетной стороне Дворцовой наб. от Эрмитажного моста до д. 38, четной стороне Университетской наб. вдоль д. 5 и Таможенному пер.
Во время празднования Дня ВМФ пускать в Кронштадт на машине будут только по специальному пропуску. Рассказываем, как его можно оформить. Подготовка к празднику также ограничит движение в центре Петербурга. Кроме того, в День ВМФ запустят дополнительные пригородные электрички, которые будут курсировать в направлении Ораниенбаума.
В 2022 году День военно-морского флота пройдет 31 июля. Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру I — после того как 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. В России праздник учрежден в 2006 году. В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.
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