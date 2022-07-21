Как празднование Дня ВМФ ограничит движение в Петербурге? Полный список перекрытий

Движение транспорта будет прекращено 24 июля с 09:00 до 14:00, 28 июля с 09:00 до 14:00 и с 18:00 30 июля до 14:00 31 июля по адресам:

Дворцовый мост;

Адмиралтейская наб.;

Адмиралтейский пр.;

Адмиралтейский проезд;

Английская наб. от Сенатской пл. до Благовещенского моста;

Дворцовая наб.;

Сенатская пл. от Английской наб. до Конногвардейского бульвара;

Дворцовый проезд;

Невский пр. от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Гороховая от Малой Морской ул. до Адмиралтейского пр.;

Университетская наб.;

Биржевая пл.;

Биржевой проезд вдоль д. 2 по Биржевой пл.;

Мраморный пер.;

Мошков пер. от Дворцовой наб. до Миллионной ул.

24 июля с 09:00 до 14:00, 28 июля с 09:00 до 14:00 и 31 июля с 07:00 до 14:00 движение будет прекращено по адресам: