В День ВМФ из Петербурга в Ораниенбаум запустят дополнительные электрички

В День военно-морского флота в Петербурге запустят дополнительные пригородные электрички. 12 пар поездов будут курсировать в направлении Ораниенбаума в воскресенье, 31 июля — публикуем расписание.
Расписание движения дополнительных пригородных поездов:
- п. № 6701 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 9:00, прибытие 9:55;
- п. № 6702 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский . Отправление 10:10, прибытие 11:02;
- п. № 6703 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум . Отправление 9:30, прибытие 10:25;
- п. № 6704 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 10:40, прибытие 11:29;
- п. № 6705 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 10:05, прибытие 10:52;
- п. № 6706 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 11:03, прибытие 11:53;
- п. № 6707 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 10:15, прибытие 11:08;
- п. № 6708 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 11:20, прибытие 12:18;
- п. № 6709 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 10:45, прибытие 11:39;
- п. № 6710 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 11:52, прибытие 12:51;
- п. № 6711 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 13:00, прибытие 13:53;
- п. № 6712 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 14:10, прибытие 15:06;
- п. № 6713 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 13:50, прибытие 14:35;
- п. № 6714 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 14:45, прибытие 15:44;
- п. № 6715 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 14:00, прибытие 14:50;
- п. № 6716 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 15:00, прибытие 15:59;
- п. № 6717 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 14:20, прибытие 15:12;
- п. № 6718 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 15:25, прибытие 16:24;
- п. № 6719 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 14:35, прибытие 15:28;
- п. № 6720 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 15:45, прибытие 16:45;
- п. № 6721 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 15:05, прибытие 15:54;
- п. № 6722 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 16:05, прибытие 17:01;
- п. № 6723 Санкт-Петербург-Балтийский — Ораниенбаум. Отправление 15:30, прибытие 16:24;
- п. № 6724 Ораниенбаум — Санкт-Петербург-Балтийский. Отправление 16:45, прибытие 17:35.
В 2022 году День военно-морского флота пройдет 31 июля. Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру I — после того как 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. В России праздник учрежден в 2006 году. В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.
Во время празднования Дня ВМФ пускать в Кронштадт на машине будут только по специальному пропуску. Рассказываем, как его можно оформить. Подготовка к празднику также ограничит движение в центре Петербурга.
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