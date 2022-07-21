В День ВМФ из Петербурга в Ораниенбаум запустят дополнительные электрички

В 2022 году День военно-морского флота пройдет 31 июля. Идея ежегодного торжественного празднования в честь флота принадлежит Петру I — после того как 27 июля 1714 года российский флот одержал победу при Гангуте. В России праздник учрежден в 2006 году. В День ВМФ свой профессиональный праздник отмечают все те, кто связывает годы жизни и службы с обеспечением боеготовности кораблей и частей ВМФ, члены семей военнослужащих, рабочие и служащие флотских учреждений и предприятий, ветераны Великой Отечественной войны и вооруженных сил.

Во время празднования Дня ВМФ пускать в Кронштадт на машине будут только по специальному пропуску. Рассказываем, как его можно оформить. Подготовка к празднику также ограничит движение в центре Петербурга.